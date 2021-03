Consulta a proposta de novas regras de direito do consumidor não será prorrogada

Por meio de circuito deliberativo, os conselheiros da Anatel negaram o pedido de prorrogação da proposta de revisão do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), que será encerrada na próxima quinta-feira, 1º de abril. O pedido foi feito pela Claro, mas a decisão vale para qualquer outra solicitação de adiamento.

Na avaliação do relator, conselheiro Emmanoel Campelo, toda a documentação relativa à consulta pode ser acessada por meios eletrônicos, disponíveis a todos os interessados, portanto, não parece razoável supor que condições de isolamento social impostas em decorrência do atual estado de emergência de saúde global pela COVID-19 possam trazer prejuízo à participação social por conta deste aspecto. “Não há motivação suficiente para justificar a prorrogação do prazo para contribuições à consulta pública”, argumenta.

No fim do mês passado, o Conselho Diretor da agência, a pedido do Idec, ampliou o prazo da consulta do RGC por mais 30 dias. Com isso, o prazo de contribuição chega a 120 dias.

Entre as mudanças, que têm como premissa “não regredir no direito dos consumidores”, como disse o gerente Fábio Koleski, estão as seguintes: