Constelação de bancos e fintechs na nuvem AWS

A AWS tem um grande leque de instituições financeiras na carteira de clientes. Entre os bancos digitais, os destaques são o BTG+ e o C6. A AWS atende também fintechs relevantes como GuiaBolso, Youse, Creditas e Pismo. Para a Guiabolso, a nuvem facilitou a etapa de importação de dados de usuários, operação delicada, que gira em torno de centenas de milhares ou milhões de dados por minuto, segundo o líder técnico Alexandre Oki Takinami.

Tatiana Orofino, gerente de desenvolvimento de negócios para mercado financeiro da AWS no Brasil, cita o exemplo do Banco Itaú que anunciou, no final do ano passado, um contrato de dez anos para a migração para a nuvem.

