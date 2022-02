Consolidação na Europa: Vodafone Itália recusa oferta da Iliad

O movimento de consolidação de operadoras no mercado Europeu continua em 2022, especialmente na Italia. Depois de o Grupo TIM receber oferta do fundo KKR, agora foi a vez da Vodafone Itália ouvir proposta de cerca de € 11 bilhões da concorrente Iliad.

A Vodafone informou aos mercados hoje, 10, que recusou a proposta, no entanto. Segundo a companhia, a oferta foi muito preliminar, não vinculante, feita por Iliad e o fundo Apax Partners, com o fito de comprarem 100% do capital social da Vodafone Italia.

Em nota, afirma: “A Vodafone confirma que rejeitou a indicação preliminar de interesse, por considera que não compatível com os interesses dos acionistas”, diz o grupo.

O conselho de administração da Vodafone não afasta, no entanto, a possibilidade de venda, informou a empresa. A cúpula busca maneiras de gerar valor para os acionistas através de uma combinação de estratégias de crescimento orgânico no médio prazo e “otimização de portfólio”, o que costuma ser a senha para venda de ativos non-core em comunicados ao mercado de capitais.

“A Vodafone continua a buscar, pragmaticamente, várias oportunidades de consolidação que agreguem valor e entregue estruturas sustentáveis nos principais mercados europeus, incluindo a Itália”, diz a companhia.

O interesse pelo mercado italiano não é de hoje. O grupo francês Vivendi tem quase 25% da Telecom Italia, do qual participa. A Telecom Italia é sócia da Vodafone Itália na Inwit, empresa que reúne ativos de infraestrutura móvel de ambas. Recentemente, a TIM Italia recebeu oferta do KKR também de cerca de € 11 bilhões – oferta esta que ainda passa por análise. O KKR já é sócio do grupo na Fibercop, rede secundária de fibra no país.

Se, portanto, a Vodafone vender sua operação na Itália, o Grupo TIM terá um novo sócio na unidade de infraestrutura móvel.

