Consolidação de operações e redes neutras no INOVAtic, que começa na segunda-feira

Qual a diferença entre redes neutras e redes compartilhadas? Essa é uma das questões que serão debatidas no INOVAtic, evento do Tele.Síntese, que começa na próxima segunda-feira, 25. São três dias de discussões e reunirá ISPs, fornecedores e distribuidoras que atuam nas regiões Sudeste e Sul.

No painel sobre redes neutras e compartilhadas, marcado para o dia 26, foram convidados o CEO da FiBrasil, André Kriger; o gerente de produtos da Eletronet, Celio Mello; o diretor de Marketing da V.tal, Rafael Marquez; o Ceo e Founder da Forte Telecom, Sergio Simas e o consultor Sênior de Marketing de Soluções da Ciena, Vinicius Santos.

Consolidação

Na parte da tarde, o tema é consolidação no mercado de ISP, o que procuram os fundos de infraestrutura e novos sócios. E os desafios da expansão da rede. Foram convidados para esse debate o sócio da EB Capital, Felipe Matsunaga; Managing Director da Divisão do Banco de Atacado do Banco Santander, Valder Nogueira e o vice-presidente da H.I.G. Capital e Membro do Conselho da Desktop, Tiago Branco.

O mediador será Rodrigo Leite, diretor da Brasa Capital.

Em seguida, o debate gira em torno das “Alternativas de fortalecimento além dos fundos de investimento”. Este painel irá reunir os operadores regionais da região Sul e Sudeste que traçam estratégias diferentes para seu crescimento, como consórcios, IPOs, lançamento de debêntures e também aquisição de provedores menores. Foram convidados o CEO do grupo ABL e da Nova, Agnaldo Lopes; o Ceo da Mega Telecom, Carlos Sedeh e o CEO da Vispe Capital e IPv&, Droander Martins.

Dia 27

Novos serviços para encantar o cliente é o tema do painel que abre o terceiro dia (27/10) do INOVAtic, Para esse debate foram convidados o diretor Comercial da SaperX, Ezequiel Peruzzo; o CEO da ISPBank e diretor de Desenvolvimento de Negócios da TIP Brasil, Cristiano Alves; o CEO da Ubots, Rafael Souza; o fundador e CEO do Clube Certo, Renato Caetano e o diretor de Atacado da Vivo, Ricardo Pedreti.

O painel vai tratar das novas ferramentas tecnológicas e de novos modelos de negócios que podem ser usados pelos ISPs para consolidar e ampliar a sua clientela. A mediação dos debates será do presidente da Abtramulti, Robson Lima.

O leilão 5G será o tema do painel que vai encerrar o INOVAtic, com a participação do vice-presidente da Anatel, Emmanoel Campelo, a conselheira da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), Cristiane Sanches e o diretor da Associação Neo, Alex Jucius. O debate vai abordar os novos serviços que serão prestados à população com a tecnologia de quinta geração.

O INOVAtic terá início nesta segunda-feira, 25 e vai até o dia 27. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.