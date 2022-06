Conselho Gestor do Fust tem primeira reunião

Conselho gestor do FUST aprovou calendário para próximos encontros. Presidência destacou inclusão digital entre prioridades do colegiado.

O Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) realizou, nesta segunda-feira, 6, a sua primeira reunião ordinária. Os membros aprovaram regimento interno e calendário para novas deliberações.

O fundo, criado há 20 anos, passou a prever um colegiado desde sua reformulação, em 2020. A composição do grupo, no entanto, só foi concluída em maio deste ano. O objetivo é aprovar as políticas, as normas, as diretrizes e as prioridades de aplicação de recursos do fundo.

Neste primeiro encontro, a Secretária-Executiva do Ministério das Comunicações (MCom), Estella Dantas, que preside o Conselho, lembrou que a levar internet às escolas é uma das prioridades.

“Já temos aprovados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) os objetivos estratégicos do Fust: o primeiro deles é justamente conectar as escolas públicas, especialmente as da zona rural. E isso é um ponto que vem convergir com as maiores necessidades que a gente tem no momento”, disse Dantas.

Primeiras decisões

Entre as deliberações nesta segunda está a criação de um grupo de trabalho (GT) dedicado a propor soluções para a conectividade de escolas públicas brasileiras. De acordo com o Ministério das Comunicações, o GT deve definir seu próprio cronograma de trabalho “em breve”.

As próximas reuniões ficaram previstas para 8 de agosto e 10 de outubro.

Composição

O Conselho Gestor do fundo para é formado por 12 membros, entre representantes do governo federal, das prestadoras de serviços de telecomunicações e da sociedade civil. Veja a lista abaixo:

. Ministério das Comunicações

Maria Estella Dantas Antonichelli (presidente)

. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

José Gustavo Sampaio Gontijo

. Ministério da Economia

Edson Silveira Sobrinho

. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Cleber Oliveira Soares

. Ministério da Educação

Mauro Luiz Rabelo

. Ministério da Saúde

Merched Cheheb de Oliveira

. Agência Nacional de Telecomunicações

Nilo Pasquali

Representantes das prestadoras de serviços de telecomunicações

. Erich Matos Rodrigues

. Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari

Representantes da sociedade civil

. Fábio Ricardo Jung Tran

. Guido Lemos de Souza Filho

. Matheus Ferreira Pinto da Silva

