A nova Lei do Fust, que precisa ser regulamentada para permitir o uso dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações , traz como novidade a criação de um Conselho Gestor, formado por representantes do governo e da sociedade. Para a Crosara, essa “ pluralidade será bem-vinda na formatação da política pública”.