Conselho do Funttel revoga 83 resoluções

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) aprovou a Resolução nº 141, de 9 de agosto de 2021, que revoga resoluções do colegiado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta terça-feira, 10 de agosto.

Ao todo, 83 resoluções do Conselho estão sendo revogadas porque seus efeitos jurídicos já não se aplicam ou foram invalidados por normas posteriores. Ainda permanecerão em vigor 22 resoluções, que, até o final de 2021, passarão pelo processo de revisão e consolidação normativa.

PUBLICIDADE

Pedro Lucas Araújo, presidente do Conselho Gestor do Funttel, a iniciativa contribui para melhorar a execução da política pública. “O objetivo é estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações”, esclareceu. (Com assessoria de imprensa)