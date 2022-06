Conselho de Administração da Brasscom assume novo mandato de dois anos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Colegiado, formado por presidentes de grandes empresas de tecnologia, continuará sob a liderança de Laércio Cosentino no biênio de 2022-2024

Nesta quinta, 16, o Conselho de Administração da Brasscom assume novo mandato para o comando da entidade pelos próximos dois anos. A composição do colegiado permanecerá a mesma do Biênio 2020-2022 – liderado por Laércio Cosentino na presidência. A escolha ocorreu em Assembleia Geral realizada no último dia 7.

PUBLICIDADE

Fundador e presidente do Conselho da TOTVS, uma das maiores empresas brasileiras de desenvolvimento de softwares, Laércio reforçou, na oportunidade, a importância da união do setor para o avanço das pautas defendidas.

“Continuaremos com esse trabalho coletivo, promovendo, através da Brasscom, a defesa dos nossos objetivos estratégicos e temas relevantes, a fim de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil e do setor”, disse. Vida e Cidadania na Era Digital; Tributação, Emprego e Competitividade; e Formação de Talentos em Tecnologia permanecem como pilares centrais quanto à atuação da entidade.

Composição

O Conselho de Administração da Brasscom é composto por 13 membros indicados pelas respectivas empresas. A candidatura, no entanto, é restrita às Associadas Fundadoras e Plenas, através de representantes que ocupem o cargo de presidente ou responsável pela operação e negócios da empresa no Brasil.

O quadro de vice-presidentes será formado por Benjamin Quadros, da BRQ; Maurício Cataneo, da Unisys; José Formoso, da Embratel; e Luiz Mattar, da Tivit, reconduzidos a mais dois anos de mandato. O mesmo ocorre com os demais membros do Conselho: Tânia Cosentino, Microsoft, Cleber Pereira de Morais, Amazon; Marcelo Braga, IBM; Leonardo Framil, Accenture; Maurizio Mondani, Capgemini; Ricardo Scheffer, Sonda; e Sun Baocheng, Huawei.

“Mesmo que tenhamos enfrentado a pandemia, conseguimos evoluir bastante nos últimos anos”, pontuou o presidente da Embratel, José Formoso, durante a assembleia de eleição. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE