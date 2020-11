Conselho da Anatel referenda Gustavo Borges na Superintendência de Controle e Obrigações

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou em circuito deliberativo ontem, 9, a nomeação de Gustavo Borges para o cargo de Superintendente de Controle e Obrigações, no lugar de Carlos Baigorri, que assumiu cadeira no colegiado após um ano à espera de sabatina no Senado – o que finalmente aconteceu em outubro.

Borges já era o superintendente substituto da SCO há 10 meses. Ele é funcionário de carreira da Anatel, onde entrou por concurso em 2009 depois de passagem por Brasil Telecom e Oi S.A. De 2016 a 2020 foi gerente da SCO. Formado em administração de empresas pela Universidade de Brasília, possui MBA em Finanças pelo Ibmec.

A indicação de Borges foi aprovada por unanimidade pelo conselho diretor. Votaram Leonardo Euler de Morais, relator, Emmanoel Campelo, Carlos Baigorri e Abraão Balbino (conselheiro que ocupa interinamente a vaga no conselho aberta com o fim do mandato de Vicente Aquino). O conselheiro Moisés Moreira não votou pois está de férias. A nomeação deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União.