Conselheiro da Anatel enxerga dificuldades para mercado secundário

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) já iniciou a discussão sobre o mercado secundário de espectro para usar no aumento da conectividade no país, inclusive consulta pública com o objetivo de colher sugestões para garantir a prestação de serviço para focos específico.

Ao falar sobre o tema no Agrotic 2020, o conselheiro Moisés Moreira, da Anatel, afirmou identificar obstáculos para que o mercado secundário seja um caminho de disponibilização de capacidade para diversos segmentos da economia e até para a prestação de SMP (Serviço Móvel Pessoal)

“Enxergo muita dificuldade em fazer uso em caráter secundário. Tem barreira, mas pode-se apostar, sim, em fazer uso acreditando que não haverá competidores”, observou.

PUBLICIDADE

Uma das dificuldades, para o conselheiro, é a falta de clareza para apontar qual é o melhor modelo para cada setor. “[Não se sabe] Se é mais vantajoso construir rede própria ou contratar uma operadora que já possui expertise no serviço, ambos os caminhos estão sendo trilhados. A Anatel vem tratando de fazer a multi-destinação de várias faixas de frequência, o que permite sua utilização como SMP, por exemplo”, descreveu.

Citou que existe uma demanda muito grande por espectro por diferentes segmentos e atores para possuir sua rede própria.. “Nesse cenário, cada segmento demandará uma rede específica com diferentes características no que diz respeito a largura de banda, latência etc”, acrescentou, citando demandas por parte dos segmentos de mineração, energia, transporte, indústria e agronegócio.

“Alguns setores se utilizaram desse espectro geograficamente de forma mais pontual, longe dos grandes centros urbanos. Nesse cenário heterogêneo, ainda não está claro quanto de espectro e qual será adequado para cada setor”, avaliou.

Secundário na conexão rural

Segundo o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, a empresa fica confortável com o uso secundário, principalmente em regiões rurais. “Eu não acredito que 4 blocos de 700 MHz no interior vão ter o interesse de grande operador explorar naquela comunidade. Hoje não tem nenhum porque é inviável economicamente. A gente tem visto TAC de operadores para transformar uma torre de 3G em 4G. Imagina na zona rural sem ser por TAC”, detalhou.