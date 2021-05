Connectoway amplia atuação junto ao mercado corporativo

A ConnectoWay ampliou o portfólio, a área de atuação, modernizou a marca, vai mergulhar de cabeça no fornecimento para o setor corporativo e buscar mais clientes principalmente nas regiões Sudeste e Sul do país. Uma das principais distribuidoras de equipamentos para redes, a empresa cresceu 70% ao ano, em média, nos últimos quatro anos, atendendo provedores de internet e operadoras competitivas.

Para este 2021, a perspectiva não é muito diferente, contaram ao Tele.Síntese o CEO, Carlos Cartaxo, e o diretor de negócios corporativos, Paulo Frosi. Para manter o ritmo, os executivos acreditam na continuidade da necessidade das empresas por produtos para transformação digital. Ou seja, além de redes ópticas, equipamentos para videomonitoramento, construção de data centers e até soluções em nuvem.

Segundo Cartaxo, o foco nos seus principais clientes do setor de telecomunicações não muda. “Temos uma base grande no Nordeste, e estamos expandindo para outras regiões. Hoje temos 40% dos clientes aqui e 60% fora. Seguiremos crescendo no Nordeste, onde os ISPs têm um papel proeminente na digitalização. Mas enxergamos espaço nas regiões”, explicou.

Por todo o Brasil eles esperam crescer junto aos ISPs e operadoras competitivas, mas não esconde o interesse no vasto mercado corporativo de São Paulo, que poderá se atendido com os parceiros ISPs ou via direta. Também apostam nas vendas de soluções de cidades inteligentes, algo ainda incipiente no Brasil.

Acordo com a Oracle

Durante a conversa, Frosi deixou escapar que a ConnectoWay está em vias de fechar um contrato com a Oracle. O objetivo da parceria é ampliar a capacidade da distribuidora de atender demandas para o mercado de TI, comum de clientes corporativos dos ISPs e mesmo dos clientes “enterprise” que a distribuidora busca.

As negociações ainda não acabaram. A expectativa é de uma conclusão no próximo trimestre. O resultado esperado é que a Oracle agregue know how, compondo um time de consultoria em TI que vai trabalhar junto com as equipes da ConnectoWay para implementar os projetos corporativos.

Como distribuidora, a Connectoway revende produtos Fortinet no segmento de cibersegurança, Dahua em videomonitoramento, Fiberhome em fibra óptica e Huawei, também nas redes ópticas. Com a Oracle, vai ampliar a oferta de produtos em nuvem.

Com isso, a empresa se diz capaz de montar um data center do começo ao fim e levar transformação digital, com auxílio dos ISPs, a qualquer empresa.

Nova marca e novo escritório

Para marcar o interesse no atendimento corporativo, a ConnectoWay reformulou sua marca, deixando-a mais moderna, e criou um mascote, batizado de “BeWay”. A nova identidade foi desenvolvida pela YO! Group, sob coordenação de Tamara Cacioli, coordenadora de Marketing da ConnectoWay.

A empresa tinha aberto uma filial em São Paulo em julho de 2020. A unidade ficava em um coworking, na Zona Sul da capital. Há 20 dias a equipe foi para um escritório próprio no Parque da Cidade, também na Zona Sul. A expectativa é triplicar o número de funcionários ali instalados até o final do ano.