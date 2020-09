CONMEBOL TV entra no lineup da Claro e da SKY

Claro e SKY, as maiores operadoras de TV por assinatura, com cerca de 12 milhões de clientes em todo o Brasil, comercializarão a partir de hoje, 15, a CONMEBOL TV, um produto de propriedade da Confederação Sul-Americana de Futebol no Brasil, que será produzido e programado pela Band Sports.

O acordo de distribuição será válido para as próximas três temporadas para a emissão da CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Recopa.

O acesso à CONMEBOL TV terá o valor mensal de R$ 39,90 e os assinantes terão acesso através das plataformas de vídeo das operadoras (tv por assinatura e streaming).

“Temos o prazer de apresentar o novo acordo assinado com a Band Sports para a produção e programação do novo canal CONMEBOL TV, que será somado à grade das operadoras de TV, Claro e SKY, para todo o território brasileiro, onde os assinantes poderão acessar os jogos da CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Recopa. Esta nova aliança nos permite aumentar ainda mais a distribuição dos jogos dos nossos emocionantes torneios para os torcedores do Brasil”, afirmou Juan Emilio Roa, Diretor Comercial da CONMEBOL.

“O acordo da CONMEBOL com a Band vai garantir que o assinante da Claro tenha acesso aos grandes jogos da CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Recopa, com a melhor qualidade possível. A Claro está sempre buscando trazer o melhor conteúdo aos seus clientes e esta é mais uma ótima notícia para os fãs de futebol”, afirma o Diretor de Programação e Conteúdo da Claro, Fernando Magalhães.

“Devido à nossa grande importância no mercado brasileiro, acreditamos muito no acordo entre CONMEBOL e a Band, que leva ainda mais conteúdo de qualidade e relevância para nossos clientes. Como agregadores de diversão, queremos entregar sempre a melhor e mais completa experiência de TV paga, levando entretenimento para todos os municípios do país”, acrescenta Gustavo Fonseca, Vice-Presidente de Marketing e Estratégia da SKY.

CONMEBOL Libertadores

Os clientes de ambas as operadoras poderão acessar as partidas do torneio com transmissões de TV. A cada rodada, a CONMEBOL TV terá jogos exclusivos para os assinantes. A final, que este ano será no Maracanã, terá transmissão em canais abertos e pagos de todo o Brasil. O primeiro jogo retransmitido pela CONMEBOL TV será entre o Athlético Paranaense e Jorge Wilstermann, nesta terça às 19:15h, e a seguir às 21:30h, Santos e Olímpia, ambos os jogos com exclusividade para todo o Brasil. (Com assessoria de imprensa)