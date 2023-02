Conheça os mais procurados hackers do mundo cibernético

A lista dos grupos mais procurados do mundo cibernético nunca foi tão relevante. No ano de 2022, por exemplo, ataques hackers a instituições e empresas de grande porte, como Nvidia, Localiza, Lojas Renner, Banco de Brasília, Record TV, Ministério da Saúde, entre outras ganharam o holofote. Apenas o Brasil registrou, segundo dados levantados pela Fortinet, 31,5 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos a empresas no primeiro semestre de 2022. O número é 94% superior na comparação com o primeiro semestre do ano passado, quando foram 16,2 bilhões de registros. Mas quais são eles?

The Shadow Brokers

Conhecidos por obter os arquivos da NSA em 2013 e informações da própria Agência de Segurança Nacional norte-americana. Ninguém sabe ao certo onde o Shadow Brokers se origina, mas as teorias dizem a existência de um agente duplo na operação realizada na NSA. Demonstrando a magnitude e periculosidade do grupo.

Lazarus Group

Continuando a lista dos mais procurados no mundo cibernético. O misterioso Grupo Lazarus é apontado como o culpado do assalto que levou US$ 81 milhões do Banco Central do Bangladesh, em 2016. Entre suas ações para o crime perfeito, o grupo implanta malwares especialmente desenvolvidos para burlar a segurança e realizar transações. Ninguém sabe ao certo o local de operação do Lazarus, no entanto, um endereço IP “muito raro” na Coreia do Norte é delegado como “sede” do grupo.

Equation Group

O grupo ficou famoso por ser associado ao Stuxnet, um ataque altamente sofisticado para a época que destruiu com sucesso as centrífugas nucleares do Irã. Segundo a empresa Kaspersky, o Equation Group é “único em quase todos os aspectos de suas atividades”. Usando ferramentas extremamente complicadas e caras para desenvolver, a organização mantém uma grande infraestrutura de comando e controle, localizada em mais de 100 servidores e 300 domínios, incluindo hosts em países como EUA, Reino Unido, Panamá, Costa Rica, Colômbia, Alemanha e Holanda.

Carbanak/Fin7

Finalizando a lista dos mais procurados no mundo cibernético está presente também o chamado Carbanak é procurado por agências de polícia internacional há anos, devido ao roubo de US$ 1 bilhão e a uma série de crimes cibernéticos e redes de caixas eletrônicos hackeadas. Apelidados de Fin7, os criminosos enviaram campanhas de phishing para enganar funcionários de bancos e direcionar estes a fazer o download de um malware. Desde o final de 2013, a gangue usou um tipo de malware próprio, Anunak e Carbanak, e depois uma versão modificada do software de testes de segurança chamado Cobalt Strike. O fornecedor de segurança americano FireEye observou que o grupo apontou sua campanha de phishing à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Essa lista foi elaborada pela Centric Solution, empresa de tecnologia que iniciou as atividades em 2005 e oferece soluções completas com foco em implementação, treinamento e suporte