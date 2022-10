Conheça os finalistas em Software e Serviços do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022

Confira a lista de soluções finalistas na categoria Software e Serviços do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022. Este ano, foram 59 concorrentes, e 12 passaram à avaliação final dos jurados.

Recorde de 210 projetos inscritos para as seis categorias de premiação do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022. Na Categoria de Software e Serviços, foram cadastradas 59 soluções de 38 empresas neste ano. Confira abaixo quais receberam mais votos dos jurados e concorrem à premiação.

PUBLICIDADE

A solenidade com a apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados acontece no dia 12 de dezembro em São Paulo.

Abaixo, um resumo dos projetos escolhidos para a reta final:

Accenture do Brasil

www.accenture.com

Inovação: ACELERADORA DE REDES PRIVATIVAS – Serviço consultivo suportado por ferramentas com modelos pré-definidos e testados. Os resultados são os insumos para o planejamento de uma rede privada.

Ciena

www.ciena.com.br

Inovação: MCP – Manage, Control and Plan (MCP) é o controlador que permite unificar o gerenciamento e o planejamento de rede, prover mecanismos de service assurance de forma centralizada de todas as camadas de rede.

CPQD

www.cpqd.com.br

Inovação: C2N (CPQD CORE NETWORK) – A plataforma de core de rede móvel convergente simplifica a implantação e gestão de redes privativas e FWA. Focado em 4G/5G/IoT.

Intelbras

https://www.intelbras.com/pt-br/

Inovação: DEFENSE IA – Software de gestão inteligente de segurança eletrônica que cria um ecossistema de equipamentos com inteligência artificial.

Metos Brasil

www.metos.com.br

Inovação: FIELDCLIMATE – Plataforma online e aplicativo para acessar informações climáticas da fazenda via computador, tablet e celular.

NEC

https://br.nec.com/

Inovação: OPENCARE 5G – Rede privada OpenRAN 5G implantada no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas as Faculdade de Medicina da USP-SP vai possibilitar a realização de exames de ultrassom à distância,

O3S Consultoria e TI

https://www.o3s.com.br

Inovação: MORPHEUS DATA – Plataforma hibrida de orquestração, automação e governança multinuvem. Permite ao cliente criar seus fluxos de automação de forma independente

Prodemge

https://www.prodemge.govr.br

Inovação: GEORREFERENCIAMENTO PARA BO – Georreferenciamento para registro de ocorrências policiais é utilizado pela segurança pública do estado de Minas Gerais

Quod

https://www.quod.com.br/

Inovação: QUOD-X – Ecossistema antifraude, foi escolhido como solução oficial antifraude do Pix. O sistema vai entendendo os padrões e se aperfeiçoando a partir de cada notificação de fraude.

RNP

https://www.rnp.br/

Inovação: DIPLOMA DIGITAL – O serviço possibilita a emissão, registro, validação e preservação de diplomas digitais. O documento é registrado com tecnologia blockchain.

SAS Brasil

www.sas.com

Inovação: AUDIENCE ANALYTICS – O software permite segmentar o público com base no comportamento de visualização, dados demográficos e propensão de compra.

Visent

www.visent.com.br

Inovação: CDRView 3.0 – Faz o gerenciamento, on premise ou em cloud, do desempenho de redes, qualidade dos serviços e comportamento de usuários. A versão 3.0 propicia ofertas em nuvem, é orientada a serviços e está preparada para tratar 5G e aplicações de IoT.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE