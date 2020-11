Conheça os finalistas em software e serviços do Anuário Tele.Síntese 2020

Foram 11 os produtos na categoria software e serviços que passaram à etapa final do Prêmio de Inovação. Os três vencedores serão revelados no dia 15 de dezembro, às 17h, em cerimônia 100% digital.

A próxima edição do Prêmio Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações será no dia 15 de dezembro, às 17h. A cerimônia dessa vez será 100% digital, transmitida pela internet. Até lá, confiram quem são os finalistas em cada uma das seis categorias. Vamos revelar as listas por categoria semanalmente até lá. Quem ficará com primeiro, segundo e terceiro lugares, você saberá apenas no dia. Portanto, não perca!

Neste ano, o Anuário recebeu 165 projetos inovadores de 119 empresas. Um corpo de jurados com 14 representantes da academia, do governo e da sociedade civil avaliou as iniciativas e julgou aquelas cuja inovação tiveram maior impacto sobre o mercado e a sociedade.

Conheça abaixo as empresas finalistas do Prêmio de Inovação na categoria Software e Serviços e os produtos que levaram o júri a destacá-las:

Desenvolvedor: ANGOLA CABLES

www.angolacables.co.ao

Inovação: COVID VISION

O software, usando Inteligência Artificial, foi desenvolvido para executar pré-diagnósticos de casos de Covid-19 para auxiliar profissionais de saúde na detecção do vírus, por meio de análise de exames de imagem do tórax, dados históricos e ultrassom. Os algoritmos de IA analisam diversos exames de imagem. O desenvolvimento envolveu uma equipe multidisciplinar (médicos, inclusive). É escalável e pode ter sua aplicação ampliada para identificar outras doenças no futuro.

Desenvolvedor: CELLERE

www.cellereit.com.br

Inovação: OCS CELLERE

Serviço de tarifação e cobrança on-line de código aberto. Permite a interação direta entre usuários cadastrados e ligados por regras de negócio para transferências de créditos, em tempo real. Por exemplo: os clientes de serviços pré-pagos das operadoras podem interagir diretamente com a plataforma e fazer a transferência de créditos de um cliente para outro.

Desenvolvedor: CLARO

www.claro.com.br

Inovação: ATENDIMENTO POR WHATSAPP

O autoatendimento do aplicativo Minha Claro pode ser feito também por meio do serviço Whastapp, com a oferta de mais de 100 funcionalidades ao cliente. Eles podem consultar saldo de recarga, esclarecer dúvidas sobre planos e promoções, consultar consumo de dados, entre outros. Cerca de 90% dos clientes resolvem tudo pelo atendimento realizado pelo assistente virtual.

Desenvolvedor: ERICSSON

www.ericsson.com

Inovação: ESS

Ericsson Spectrum Sharing (ESS) é uma inovação disruptiva de compartilhamento de espectro entre as tecnologias 4G e 5G, que permite às operadoras iniciar rapidamente a oferta de serviços 5G, antes mesmo do leilão de novas frequências da Anatel, através da reutilização de infraestrutura de rede Ericsson já existente em operação. A implantação de ambas as redes (4G e 5G) na mesma banda de frequência é feita com uma simples atualização de software.

Desenvolvedor: FURUKAWA

www.furukawaelectric.com

Inovação: CONSCIUS MANAGER

O software para gestão de rede GPON com módulos integrados faz a correlação de eventos, alarmes e notificações em tempo real e dá agilidade no restabelecimento da rede. Quando ocorre falha ou problema nas ONUs altera automaticamente o status daquele equipamento no mapa da planta externa e mostra exatamente sua localização. Outra inovação está nas APIs para integração com sistemas ERPs que facilita a ativação de novos clientes, abstraindo a complexidade da configuração do equipamento. É o primeiro software de um fabricante GPON em uma única solução.

Desenvolvedor: NEGER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.

www.expectra.com.br

Inovação: EXPECTRA

O serviço de inteligência espectral para prevenção a fraudes em vestibulares e concursos públicos é pioneiro no Brasil. Sem bloquear sinais da rede celular ou interferir no conteúdo da transmissão, ele alerta sobre a utilização indevida de telefones móveis ou pontos eletrônicos dentro de uma área pré-estabelecida. Contempla o monitoramento completo das comunicações sem fio em todas as faixas do espectro comercial do SMP (2G, 3G e 4G), Wi-Fi, Bluetooth, além das faixas de AM e FM nos domínios de investigação (salas de aula, banheiro, estacionamentos).

Desenvolvedor: NEGER AEROESPAÇO

Inovação: DRONECONTROL

O serviço de proteção do espaço aéreo contra drones não autorizados foi projetado para atender o setor de segurança. Faz a detecção de aeronaves não tripuladas em uma área pré-determinada (como em uma área aeroportuária). O módulo receptor recebe as informações de radiofrequência e realiza a decodificação para identificar drones nas proximidades. Em seguida, os dados processados são enviados para a plataforma via Ethernet ou rede sem fio 3G/4G. Além da identificação, envia alertas via SMS, grava evidências forenses, identifica número de série e ainda tem um bloqueador de sinais de radiocomunicação para captura e intercepção.

Desenvolvedor: O3S CONSULTORIA

www.03s.com.br

Inovação: CALCULADORA NUVEM GOVERNO

Permite que órgãos públicos possam estimar seus custos de nuvem de acordo com a moeda de serviços definida pelo governo federal, por meio do Ministério da Economia. A calculadora é on-line, com cálculo da Unidade de Serviço de Nuvem.

Desenvolvedor: SERPRO

www.serpro.gov.br

Inovação: BIOVALID

Serviço de identificação biométrica para validar dados dos cidadãos em diferentes bases de dados do governo. A identidade é validada remotamente e sem a necessidade de apresentar documentos físicos, nem atendimento presencial, dando celeridade aos processos do Estado e das empresas. Também gera redução de custos.

Desenvolvedor: SKY.ONE SOLUTIONS

www.skyone.solutions/pb/

Inovação: INTEGRA.SKY

A plataforma conecta aplicações externas a ERPs em poucos cliques. Através de uma plataforma web, userfriendly, e sem a necessidade de programação complexa, é possível criar o módulo conector do software e já usa-lo na primeira integração com as aplicações disponíveis na plataforma.

Desenvolvedor: SONDA

www.sonda.com/br

Inovação: AI FIELD OPERATIONS

A solução para cadastro, monitoramento e análise de ativos elétricos e vegetação usa Inteligência Artificial e é baseada no modelo SaaS. A ferramenta analisa as imagens obtidas por drones, satélites, carros e pessoas para identificar anomalias nos ativos da rede ou a invasão da vegetação, permitindo aos gestores tomar as melhores decisões na gestão dos ativos.

