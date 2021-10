Conheça os finalistas de soluções IoT do Anuário Tele.Síntese 2021

Este ano, mais do que duplicaram os projetos de soluções de Internet das Coisas (IoT) inscritos para o Anuário Tele.Síntese Inovação 2021. Com produtos e serviços para diferentes segmentos de mercado, 15 são os finalistas desta categoria.

No ano em que completa o décimo aniversário, o Anuário Tele.Síntese Inovação e Comunicações recebeu também um recorde de inscrições de empresas e de produtos e serviços inovadores: um total de 207 projetos de 125 empresas que foram distribuídos entre as seis categorias: Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura; Operadoras Regionais; Desenvolvedores de Aplicações Financeiras e Fintechs; Fornecedores de Soluções de IoT; Fornecedores de Software e Serviços; Fornecedores de Produtos.

A solenidade de apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados, juntamente com o lançamento da 10ª Edição do Anuário Tele.Síntese acontecerá no dia 13 de Dezembro, às 17h30. Não deixe de assistir!

Os finalistas da categoria Fintechs e sistema financeiro já foram divulgados.

1)Desenvolvedor: AgriConnected



www.agriconnected.com

Inovação: Solução para Agricultura. – O monitoramento de maquinas e operações agrícolas traz simplicidade na telemetria de qualquer máquina agrícola, independente do ano e do fabricante.

2)Desenvolvedor: Algar Telecom

www.algartelecom.com.br

Inovação: Next Move Car -Transforma veículos comuns (leves, pesados e de duas rodas) em smart. Permite monitoramento em tempo real do veículo e do comportamento da direção do motorista, conectando o dispositivo IoT ao veículo e acessando o dashboard da plataforma para analisar as informações. A solução funciona com assinatura mensal e o cliente pluga de forma simples o dispositivo IoT no veículo (via OBD ou CAN) e recebe o serviço de telemetria da plataforma.

3)Desenvolvedor: Ativa Soluções

https://www.ativasolucoes.com.br/

Inovação: Solução IoT para monitorar energia – A ferramenta inteligente realiza remotamente análise em tempo real do consumo de energia, permitindo conhecer o perfil de utilização de energia, identificação de possíveis falhas na rede, furtos de energia e a eliminação da necessidade do leiturista.

4) Desenvolvedor: Autobyte

Inovação: Monitoramento de Câmeras Frias – Utiliza sensores instalados nos ambientes e conectados na rede WiFi. Monitoram a umidade e a temperatura em áreas de armazenamento de produtos congelados, resfriados ou alimentos perecíveis.

5)Desenvolvedor: CNH Industrial Brasil

www.cnhindustrial.com

Inovação: Opere + – O aplicativo de gestão e monitoramento de operações agrícolas para pequenos produtores oferece serviços gratuitos e simples, sem necessidade de conectividade e sem interface física com a máquina.

6)Desenvolvedor: Farm Solutions

www.farmsolutions.com.br

Inovação: Gestão Ativa e Autônoma de Máquinas Agrícolas –A inovação da solução está na correção dos erros operacionais no momento em que acontecem e a visibilidade do processo operacional em tempo real.

7)Desenvolvedor: Furukawa Electric LatAm

www.furukawalatam.com

Inovação: Solução IoT para Redes de Telecom –A inovação está na medição em tempo real da qualidade da rede óptica, com a automatização.

8)Desenvolvedor: Harman do Brasil

www.harman.com/brasil

Inovação: Castanet – Faz o gerenciamento e o monitoramento de endpoint, tanto na nuvem como no local, incluindo dispositivo IoT, gateways, aplicativos empresariais e políticas, através de um sistema intuitivo integrado.

9)Desenvolvedor: Intelbras

https://intelbras.com

Inovação : Izy Intelbras – A solução gerencia tudo na casa inteligente (energia, iluminação, comunicação e segurança) através de um único app e permite a integração com assistentes de voz. Democratiza a tecnologia IoT, com produtos fáceis de instalar e configurar.

10)Desenvolvedor: ITS

www.itsagro.com

Inovação: Farmcontrol – A solução para a gestão do bem estar animal proporciona o controle de ambientação de forma intuitiva, online, através de celulares, tablets ou PC.

11)Desenvolvedor: Metos Brasil

Inovação: iMetos LoRAIN – A estação meteorológica compacta e com conectividade NB-IoT ajuda o produtor a entender melhor a variação climática em sua área de produção.

12) Desenvolvedor: Ruckus Networks

https://commscope.com/ruckus

Inovação: Ponto de Acesso R650 – É um dispositivo de acesso convergente com IoT e permite dar vazão à diferentes serviços de conectividade no ambiente empresarial.

13) Desenvolvedor: Triad Systems

Inovação: Triad DBS – A plataforma, baseada em microsserviços e low-code, dispõe de estrutura modular e metadados que permitem tratar, tarifar e comissionar quaisquer tipos de produtos e serviços de IoT, sem necessidade de customização.

14) Desenvolvedor: Vivo Empresas

www.vivo.com.br

Inovação: e-SIM – O chip virtual para soluções de IoT permite automatização das empresas e colabora com expansão de negócios de multinacionais, além de facilitar a conectividade das coisas já na linha de produção da indústriaO e-SIM evolui a comunicação M2M.

15) Desenvolvedor: V.Eye Gestão Inteligente da Conectividade

www.site.veye.com.br

Inovação: V.eye Xperience – A plataforma de gestão inteligente de conectividade possibilita o gerenciamento fim a fim da conectividade celular utilizada nas soluções de Internet das Coisas.