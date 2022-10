Conheça os finalistas da categoria Operadoras Regionais do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022

Para o segmento de Operadoras Regionais, 15 produtos de 12 empresas foram apresentados. Confira aqui a lista dos cinco classificados para a final. Os vencedores serão conhecidos no evento que acontece em dezembro.

Recorde de 210 projetos inscritos para as seis categorias de premiação do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022, dos quais, 15 foram para a categoria Operadoras Regionais.

A solenidade com a apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados acontece no dia 12 de dezembro em São Paulo.

Veja aqui os 5 finalistas dentre Operadoras Regionais, selecionados pelo nosso corpo de jurados:

Alta Rede Corporate

www.altarede.com.br

Inovação: SUPER SLA

Uma parceria entre duas operadoras – a Alta Rede Corporate e a Forte Telecom – assegura para seus clientes, nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, o transporte de dados e IP com disponibilidade de 99,9%.

Americanet

www.americanet.com.br

Inovação: CIDADE INTELIGENTE

Interligação de todas as unidades da prefeitura de São José dos Campos através de rede inteligente. São câmeras analíticas, semáforos inteligentes, escolas e pontos de Wi-Fi públicos conectados no Centro de Segurança Integrada.

ELneT Telecom

www.elnettelecom.com.br

Inovação: CAPACITAÇÃO

Firmou convênio de cooperação técnica com uma instituição de ensino público para promover capacitação tecnológica e habilitar a sociedade para o mercado de trabalho na área de atuação da empresa. A capacitação abrange 12 temas relacionados a tecnologia, entre eles contextualização da internet das coisas (IoT).

Ligga Telecom

liggatelecom.com.br

Inovação: EASY4HOME

A solução de ecommerce de produtos de automação residencial democratiza e facilita a automação residencial com baixo custo. . Funciona através de um ecommerce “linkado” a página da Ligga Telecom, que oferece os produtos com desconto.

Oi

www.oi.com.br

Inovação: FTTR

O serviço de internet FTTR (Fiber To The Room ou fibra até o cômodo) distribui fibra óptica transparente nos cômodos da residência ou da empresa, sem necessidade de obra.

