Conheça as Operadoras e os Fornecedores de Infraestrutura finalistas do Anuário Tele.Síntese 2022

A premiação do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022 está chegando. Neste ano, houve recorde de 210 projetos inscritos para as seis categorias. Na categoria Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura, 21 empresas inscreveram um total de 29 projetos, dos quais 9 são finalistas.

Veja abaixo quais foram escolhidas pelo júri para prosseguir à etapa final da premiação. A solenidade com a divulgação dos premiados acontece no dia 12 de dezembro, em São Paulo.

Algar Telecom

CORA

A Central de Operações de Redes Automatizadas (CORA) é uma plataforma cognitiva que traz inteligência para os serviços relacionados a central de operações de rede (COR). Integra plataformas de diferentes fabricantes, monitora os equipamentos na rede e dispara alarmes, auxiliando técnicos de campo. A solução, com inteligência artificial, funciona como assistente virtual que automatiza soluções e faz comunicações internas proativamente para o COR. Foi desenvolvida internamente, junto com a solução IBM Watson.

Angola Cables Brasil

GLOBAL DATA CENTER INTERCONNECTION (GDI)

O serviço proporciona conectividade ponto a ponto e ponto multiponto. Agrupa um conjunto de data centers em um único produto, o que permite ao operador, em uma única ligação, ter benefícios dos principais data centers nacionais e internacionais, uma vez que está disponível na Europa, Ásia, África, América do Norte e Sul.

IHS Towers

NOVO MODELO DE INFRAESTRUTURA

Com o objetivo de prover às operadoras e ISPs estrutura para conectividade em áreas urbanas e com restrição de acesso físico, a IHS criou um modelo para instalar sites nessas regiões, remunerando os proprietários dos imóveis onde são instalados os equipamentos. Os moradores daquela comunidade são treinados para fazer a manutenção dos equipamentos e acompanhamento técnico, quando houver necessidade de um profissional da empresa no local. A IHS Tower já firmou parceria com Outdoor Social e Afroreggae.

Mobwire

WIRE METRO CONNECT

Solução de conexão multiponto voltada para atender demandas de conexão entre data centers, com transporte de até 3 Terabytes entre data centers metropolitanos de Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro. Voltada para operadoras 5G, OTTs, carriers globais e provedores regionais, a solução pretende garantir que todos os data centers estratégicos estejam cobertos.

Surf Telecom

MVNO BOTICÁRIO

O produto atende os revendedores da marca Boticário, com um plano de celular exclusivo e mais barato para ter acesso a internet sempre que precisarem.

TBNet – TecBan Networks

LINKBOOSTER

Oferece conexão redundante através de dois chips 4G (agnóstico) com alta disponibilidade (99,8%), rápida ativação, dispensa instalação de cabos, gestão proativa e online do consumo de franquias. O LinkBooster tem contrato com três operadoras móveis e usa as duas melhores tecnicamente na localidade da ativação, de forma 100% agnóstica.

TIM Brasil

EXA TECNOLOGIA: AYABOOKS E AYAMINIBOOKS

O Ayabooks oferece aos clientes acesso a livros para leitura e o Ayaminibooks oferece minilivros. O acesso aos dois serviços, no dispositivo móvel, está incluso na franquia do plano, na forma de cessão definitiva de um livro por mês (para Ayabooks) e de um minilivro por dia de recarga (para Ayaminibooks). O cliente fica com acesso definitivo aos livros recebidos, mesmo se sair da operadora. O serviço EXA Tecnologia da TIM foi criado em parceria com a FS Security.

Vivo

VIVO VENTURES

O fundo de investimento foi criado com o objetivo de alavancar a estratégia do ecossistema B2C da Vivo em três horizontes de inovação: fortalecer o negócio atual, evoluir para novos modelos de negócios e descobrir negócios disruptivos. O foco do fundo CVC (Corporate Venture Capital) está em empresas B2C Digital Consumir. A expectativa da operadora é impulsionar negócios voltados à saúde, bem-estar, casa inteligente, fintechs e serviços financeiros, além dos setores de educação, entretenimento e mercados de tecnologia.

Oi

FTTR

O serviço de internet FTTR (Fiber To The Room ou fibra até o cômodo) distribui fibra óptica transparente nos cômodos da residência ou da empresa, sem necessidade de obra e sem interferir na arquitetura ou na decoração, garantindo conexão por fibra em todos os cantos da casa.

