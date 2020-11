Conheça as fintechs e aplicações financeiras finalistas do Anuário Tele.Síntese 2020

O Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações 2020 já definiu os projetos finalistas da edição deste ano. A publicação será lançada em 15 de dezembro, pela primeira vez em um evento virtual. Ali, serão revelados os projetos premiados como os mais inovadores do ano no setor.

No total, 119 empresas inscreveram 165 projetos. Os produtos e serviços inscritos foram separados por categoria e avaliados por um júri de especialistas vindos da Academia, do Setor Público e da Sociedade Civil.

PUBLICIDADE

Entre os critérios para definir a inovação de um produto ou serviço, foram considerados a melhoria real em relação ao que já existe no mercado, aumento da produtividade, das receitas e do market share, redução de custos e se a concepção e o desenvolvimento foram realizados em sua maior parte no Brasil.

As categorias

No evento serão reveladas as empresas vencedoras em seis categorias:

– Desenvolvedores de aplicações financeiras e fintechs

– Fornecedores de produto

– Fornecedores de software e serviços

– Fornecedores de soluções de IoT

– Operadoras de serviços de telecomunicações

– Provedores Regionais de serviços de telecomunicações

Haverá ainda um prêmio especial para tecnologia nacional.

Até lá, o Tele.Síntese vai revelar, em diferentes textos, a lista das empresas finalistas em cada categoria. Os três vencedores você só descobre no dia! Por isso, não perca.

Finalistas entre os Desenvolvedores de aplicações financeiras e fintechs

Hoje, revelamos as empresas e os projetos que concorrem ao Prêmio de Inovação na categoria Desenvolvedores de aplicações financeiras e fintechs. Confira:

Desenvolvedor: Liuv

www.liuv.it

Inovação: AAA

O que é: Sistema de crédito digital para “desbancarizados”, oferece Aplicativo Liu Aplicativo de pagamento e fidelidade em restaurantes. Integrado com as principais bandeiras de vale refeição e sistema de gestão do restaurante. O cliente pode optar por pagar a comanda direto pelo celular. A solução evita filas e custos operacionais.

Desenvolvedor: Antecipa Fácil

www.antecipafacil.com.br

Inovação: Leilão de Direito Creditório

O que é: A plataforma une financiadores e empresas que precisam de crédito, através de leilão on-line de notas fiscais (duplicatas/recebíveis), de forma segura e transparente para ambos. O agente financeiro que ofertar a menor taxa de desconto ao tomador de crédito é quem ganha o direito de creditar a conta da empresa. O produto é voltado para as PMEs e, além do leilão, oferece a “conta consignada” para os clientes das pequenas e médias empresas que pagam exclusivamente por meio de TED e também dá acesso ao histórico de transações dos cedentes, uma segurança a mais para agentes financeiros.

Desenvolvedor: BPP Instituição de Pagamento

www.bpp.com.br

Inovação: BPP Pag

O que é: O produto automatiza os pagamentos de uma empresa para contas transacionais ou para cartões pré-pagos emitidos pela BPP, facilitando o pagamento para quem não tem conta digital ou para os “desbancarizados”. Com esta solução, a empresa faz pagamentos por lote para diferentes fornecedores, com valores diversos e recorrentes.

Desenvolvedor: CPQD

www.cpqd.com.br

Inovação: ANTIFRAUDE

O que é: A plataforma Antifraude monitora diferentes tipos de transações, correlaciona dados e, por meio de uma interface amigável, com regras fornecidas em “português estruturado”, permite que o analista de fraudes tenha foco no contexto do negócio, sem precisar ter conhecimento de TI, pois a solução faz o processamento e as automatizações necessárias. É flexível e configurável – são disponibilizadas APIs para monitoramento das transações e disparo de ações automáticas, inclusive para o ecossistema interno do cliente. Pode ser adotada por qualquer instituição financeira.

Desenvolvedor: Guiabolso

www.guiabolso.com.br

Inovação: Guiabolso Connect

O que é: O serviço de inteligência de dados permite que empresas tenham acesso aos dados bancários de seus clientes (conta corrente, cartão de credito, investimentos em múltiplas instituições financeiras), mediante consentimento. A solução também permite automatização de processos como comprovação de renda e melhoria da análise de risco para concessão de crédito.

Desenvolvedor: PAG

www.meupag.com.br

Inovaçaõ: PAG

O que é: Serviços financeiros de cartão de crédito e conta digital sem tarifas, por meio de aplicativo. Atende ao público “desbancarizado” e todas as transações, incluindo TED, DOC, saque em caixas 24 horas, são realizadas sem custo ou burocracia para o cliente. Basta ter um celular com internet.

Desenvolvedor: Queroquitar

www.queroquitar.com.br

Inovação: Queroquitar

O que é: Marketplace de negociação que oferece aos devedores as melhores condições para quitar suas dívidas. A solução muda a dinâmica da cobrança por call centers e assessorias de cobrança, empoderando o devedor, que é o agente da solução. Ele escolhe quando e como quitar suas dívidas pelo canal, disponível 24×7.

Desenvolvedor: Sky.One Solutions

www.skyone.solutions/pb/

Inovação: Sky.Simple

O que é: Trata-se de uma camada de serviços financeiros para os ERPs. Usando conectores inteligentes, o Sky.Simple extrai as informações do sistema de gestão, em seguida, enriquece as informações para classificar os títulos com as melhores taxas e permite ao usuário selecionar aqueles que serão usados para a criação de um borderô de antecipação. A aprovação é rápida e o dinheiro entra na conta corrente da empresa na mesma hora.

Desenvolvedor: Stefanini

www.stefanini.com/pt-br

Inovação: Banking in a Box

O que é: A plataforma envolve uma série de serviços, normalmente oferecidos por um banco, como conta para pagamento, pagamento de boletos, cartão pré e pós-pago, recargas de celular, contratação de seguros, entre outros. Com esta solução, as marcas podem criar seus bancos digitais com ofertas pré-configuradas, de acordo com o perfil do consumidor que pretende atingir.

Desenvolvedor: Trademaster

www.trademaster.com.br

Inovação: Trademaster

O que é: Meio de pagamento pós-pago virtual B2B. Voltado para o pequeno e médio varejo, tem por objetivo alavancar as vendas da cadeia de distribuição, por meio de acesso a prazo e melhores condições comerciais de compra. O cartão virtual tem um limite de credito pré-aprovado para compras a prazo.

Desenvolvedor: Zap do Bem

www.zapdobem.com.br

Inovação: Zap do Bem

O que é: Conta digital para recebimento / uso de auxílio financeiro pelo celular, voltado para público de comunidades vulneráveis. Na conta, as pessoas podem receber essa doação e pagar seus boletos, transferir dinheiro, recarregar os créditos telefônicos e afins. Cerca de 10 mil famílias de baixa renda já foram beneficiadas pela doação de mais de R$ 2 milhões realizada pelo Movimento Zap do Bem.

Dessa relação, colocada aqui em ordem alfabética pelo nome do produto, sairão os três projetos que mereceram destaque por nosso corpo de jurados especializados. Os vencedores serão revelados em 15 de dezembro, na cerimônia com transmissão 100% digital. Até lá!