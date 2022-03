Congresso prorroga MP, do Internet Brasil, por 60 dias

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O Congresso Nacional prorrogou por mais 60 dias o prazo para votação da Medida Provisória 1.077/21, através da qual o governo criou o programa Internet Brasil. Editada em dezembro, a MP agora aguardará deliberação até 17 de maio, a partir de quando entra na lista de temas que travam a pauta do Congresso.

Coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), o programa Internet Brasil pretende atender até 700 mil alunos da rede pública e pode ser expandido para até 22 milhões de estudantes e professores. O projeto já tem um orçamento previsto de R$ 140 milhões.

Essa medida provisória abre a possibilidade para que o programa alcance outras pessoas, beneficiárias de políticas públicas do governo federal nas áreas de educação, desenvolvimento regional e saúde, entre outras elencadas no texto. Também permite que estados, Distrito Federal e municípios assinem convênio com o governo federal para aderir ao Programa Internet Brasil.

Chip neutro

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), parceira do MCom neste projeto, prorrogou apresentação de propostas à licitação do chip neutro e dos pacotes de dados destinados ao programa Internet Brasil para 31 de março. O término do prazo para apresentação das propostas estava previsto para esta quarta-feira,16.

Esse processo seletivo estabelece diretrizes para a contratação da empresa que fornecerá o chip, que será neutro (eSim) – chip que poderá ser conectado à qualquer operadora. Além disso, serão selecionados serviços de pacote de dados móveis Serviço Móvel Pessoal (SMP), uma empresa que analisará os dados de uso e outra que fará a distribuição dos chips às escolas. Ao todo, são quatro termos de referência conduzidos pela RNP. Confira os termos de referência.

O governo federal pretende enviar os chips aos diretores das escolas, que farão a distribuição entre os alunos de famílias inscritas no CadÚnico.

PUBLICIDADE