Congresso 5X5: veja os confirmados das cinco verticais

O 5x5TeSummit, evento digital, que será realizado entre os dias 7 a 11 de dezembro, traz um seleto grupo de dirigentes do governo e das mais importantes empresas de cada segmento econômico que estarão reunidos para debater a Inovação e o uso das Tecnologias de Comunicação e Informação.

O primeiro dia do Congresso, 7 de Dezembro, terá como abertura, às 9 h, o Secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert. Ele irá falar sobre “O mercado de tecnologia e o impacto das compras públicas para o setor produtivo”.

Também com presença confirmada, Luis Felipe Monteiro, Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia. Ele será o Key Note Speaker no horário de 11h45m.

Reconhecido nome da Academia, o professor Silvio Meira, fa FGV e FPE, participa do Painel “A Transformação Digital no Governo e o Atendimento ao Cidadão”, que começa às 12 horas.

8 de Dezembro – Saúde

No segmento de Saúde, nomes de destaque do setor público e privado também já confirmaram presenças.

Lídia Abdala, do grupo Sabin Medicina Diagnóstica, participa do primeiro Painel, que começa às 9h15 e que vai tratar das “Estratégias e Desafios para a criação de um novo modelo de atendimento à saúde”.

O diretor de informática do DATASUS, Jacson Barros, também já confirmou presença e participará do talk show, que se inicia às 11 horas.

9 de Dezembro – Energia

Executivos das mais importantes e inovadoras empresas de energia elétrica e de energias alternativas têm presença confirmada no terceiro dia do evento.

Maximiliano Orfali, Diretor Geral da Copel Distribuição estará ao lado de Heron Fontana, superintendente de Smart Grid da Neoenergia e Caius Malagoli, Diretor de Engenharia da CPFL participam do painel, que começa às 9h15, sobre “Os Desafios para o Avanço das Redes Inteligentes no país”.

Para o Painel que vai debater a inovação na geração distribuída e geração híbrida, e que começa às 11h45, Gustavo Buiatti, CTO da Alsol Energias Renováveis é presença confirmada.

10 de Dezembro – Sistema Financeiro

Nos debates sobre a Inovação no Sistema Financeiro, também renomados executivos já marcam presença.

Percival Jatobá, Vice-Presidente de Inovação e Soluções da Visa do Brasil e Sandro Sinhorigno, Diretor da Vivo Money estarão no Painel “Novas Oportunidades em Serviços e Modelos de Negócios no Setor Financeiro”, que começa às 11h45.

11 de Dezembro – Entretenimento

A transformação da Produção e Distribuição e Novos Modelos de Monetização são os temas em debate dessa vertical e que reunirá a nata do segmento.

O 5×5 TecSummit é promovido pelos portais de notícias Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside que têm mais de 1 milhão de usuários únicos e a base mais qualificada de audiência de TI e Telecom.

Aproveite! As Inscrições são gratuitas. Inscreva-se aqui