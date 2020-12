Confira os finalistas em IoT do Prêmio Tele.Síntese de Inovação 2020

O Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações 2020 está chegando. A cerimônia de premiação, 100%, online acontece no próximo dia 15 de dezembro. Não perca! Ali serão revelados os projetos premiados como os mais inovadores do ano no segmento.

Confira abaixo a relação dos finalistas na categoria Fornecedores de Soluções IoT. Ao todo, nove iniciativas se classificaram e vão concorrer ao prêmio. Os três vencedores você vai conhecer somente na cerimônia.

Desenvolvedor: ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br

Inovação: IOT MULTI-CONNECT

A solução conecta dispositivos M2M/IoT e provê conectividade através de múltiplas redes de acesso móvel, disponibilizando a mais adequada para a conexão. O chip escolhe automaticamente a melhor conectividade para o dispositivo e provê a reconexão em caso de falha. Adicionalmente, gera indicadores e dashboard para melhorar o negócio do cliente e, ao final, disponibiliza os dados para a composição de alarmes, análises e outras formas de monetização de dados.

Desenvolvedor: ATIVA SOLUÇÕES

www.ativasolucoes.com.br

Inovação: CONTROLADOR VRP

O mecanismo inteligente em IoT é capaz de realizar remotamente o controle da Válvula Redutora de Pressão (VRP) para que haja distribuição correta de água, mantendo a pressão otimizada e sem prejuízo ao abastecimento. Sua modulação é baseada por tempo, vazão e ponto crítico. O controlador atua nos vazamentos relacionados às pressões e vazões da rede de distribuição, operando de forma autônoma e inteligente.

Desenvolvedor: CARENET SA

www.carenet.com.br

Inovação: PLATAFORMA ORCHESTRA

Interoperabilidade e orquestração de dados de telemetria dos pacientes de UTI, conectando o universo de medical device com qualquer prontuário eletrônico ou ferramentas de suporte a decisão clínica, sem interferência humana. A plataforma de IoMT (internet das coisas médicas) aumenta a eficiência operacional do time de UTI, evita infecção cruzada e contribui para reduzir as taxas de mortalidade em UTIs.

Desenvolvedor: CONNECTOWAY

https://www.connectoway.com.br/

Inovação: CÂMERA TÉRMICA DAHUA

Detecta a face de uma determinada pessoa, mesmo que esta esteja usando máscara, e captura o calor do corpo, com um sensor de alta precisão e de longo alcance. Além de útil na pandemia, pode ser utilizada também para o monitoramento térmico de subestações e em outros setores que necessitem controlar temperaturas.

Desenvolvedor: DOCTORALIA

www.doctoralia.com.br

Inovação: TUOTEMPO – DOCPLANNER BRASIL

A multiplataforma de CRM combina serviços em um único software SaaS. Atua em todas as etapas da jornada do paciente, com o objetivo de melhorar sua experiência na clínica ou hospital. Toda a comunicação é voltada para estimular o paciente a fazer agendamentos on-line, confirmar ou cancelar consulta, utilizar serviços como SMS, WhatsApp, push notification, email e voicebot. A lista de espera também é automatizada e o paciente é comunicado quando há um horário disponível antes da data agendada. Também gera relatórios e análises de comportamento.

Desenvolvedor: NOKIA NETWORKS

www.nokia.com

Inovação: ConectarAGRO

A inovação está na oferta integrada de conectividade e solução fim a fim para a agricultura, através de uma solução integrada desde a conectividade 4G da Nokia, passando pelas máquinas e sensores e chegando a solução de analytics e Inteligência Artificial para o aumento da produtividade no campo. Até o final de 2019 foram conectados 5,1milhões de hectares e a meta para 2021 é chegar a 13 milhões.

Desenvolvedor: SEAL TELECOM

www.sealtelecom.com.br

Inovação: IOT PARA ENERGIA ELÉTRICA

A empresa desenvolveu e implementou um sistema de medição de consumo por radiofrequência (rede Sigfox) no Internacional Shopping de Guarulhos. A tecnologia de medição de energia baseada em IoT permite que o shopping acompanhe o consumo praticamente em tempo real de todas as lojas. Eliminou a necessidade de infraestrutura cabeada.

Desenvolvedor: VIVO

www.telefonica.com.br

Inovação: PRIVATE LTE

Solução de rede móvel dedicada para indústrias com demandas de missão crítica, alto volume de dados e baixa latência. Com este recurso, a rede aumenta taxas de tráfego e reduz atrasos, ao mesmo tempo em que garante qualidade do serviço, tornando possível a utilização de aplicações em IoT. Por ser um serviço móvel, garante flexibilidade e rápida configuração das linhas de produção, na comparação com o cabo de rede Ethernet ou Wi-Fi com cobertura limitada e sem suporte à mobilidade plena.

Desenvolvedor: WCONNECT TECNOLOGIA E SERVIÇOS

www.wconnect.com.br/

Inovação: SIMPLES RECEITA

A solução para prescrição digital conecta médico, paciente e rede de farmácias para que não haja necessidade de deslocamentos. O sistema com o uso de IA foi desenvolvido com uma camada de negócios em cima da plataforma blockchain para garantir a segurança dos registros, da identidade dos usuários e o uso replicado das receitas médicas. A prescrição digital também padroniza receituários e descrição de horários, dias e doses de medicamentos.

O Anuário Tele.Síntese de Inovação 2020

No total, 119 empresas inscreveram 165 projetos. Os produtos e serviços cadastrados foram separados por categoria e avaliados por um júri de especialistas vindos da Academia, do Setor Público e da Sociedade Civil.

Entre os critérios para definir a inovação de um produto ou serviço, foram considerados a melhoria real em relação ao que já existe no mercado, aumento da produtividade, das receitas e do market share, redução de custos e se a concepção e o desenvolvimento foram realizados em sua maior parte no Brasil.

AS CATEGORIAS

No evento serão reveladas as empresas vencedoras em seis categorias:

– Desenvolvedores de aplicações financeiras e fintechs

– Fornecedores de produto

– Fornecedores de software e serviços

– Fornecedores de soluções de IoT

– Operadoras de serviços de telecomunicações

– Provedores Regionais de serviços de telecomunicações

Haverá ainda um prêmio especial para tecnologia nacional.

Até lá, o Tele.Síntese vai revelar, em diferentes textos, a lista das empresas finalistas em cada categoria.