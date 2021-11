Confira as operadoras e fornecedores de infra finalistas do Anuário Tele.Síntese 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Categoria Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura do Anuário Tele.Síntese 2021 tem 11 finalistas. Apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados acontece no dia 13 de dezembro, junto com o lançamento da 10ª Edição do Anuário.

São 11 os finalistas na categoria Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura do Anuário Tele.Síntese 2021. No ano em que completa seu décimo aniversário, o Anuário Tele.Síntese Inovação e Comunicações recebeu um recorde de inscrições de empresas e de produtos e serviços inovadores.

Um total de 207 projetos de 125 empresas foram distribuídos entre as seis categorias: Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura; Operadoras Regionais; Desenvolvedores de Aplicações Financeiras e Fintechs; Fornecedores de Soluções de IoT; Fornecedores de Software e Serviços; Fornecedores de Produtos.

A solenidade de apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados acontece no dia 13 de dezembro, às 17h30, juntamente com o lançamento da 10ª Edição do Anuário Tele.Síntese. Não perca!

Veja aqui a relação dos projetos finalistas na categoria Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura:

Desenvolvedor: Algar Telecom

www.algartelecom.com.br

Inovação: Rebobinador de fibra óptica – A máquina permite o reaproveitamento de cabos ópticos, promove a sustentabilidade e eficiência na utilização de recursos, e otimiza o tempo dos técnicos.

Desenvolvedor: American Tower do Brasil

www.americantower.com.br

Inovação: Campo Conectado – Parceria com a PUC Rio visando uso de tecnologia para aumento sustentável de produtividade no agronegócio.

Desenvolvedor: Claro

www.claro.com.br

Inovação: Claro Box TV – O serviço de streaming reúne canais de TV e os principais aplicativos de conteúdo; e funciona em qualquer rede de banda larga, sem precisar de cabos coaxiais, satélites ou antenas.

Desenvolvedor: EllaLink

ella.link

Inovação: Conexão Brasil e Europa – A rota transatlântica conecta o Brasil à Europa, reduzindo a latência em 50% no novo cabo de alta capacidade, que não passa pelos EUA como os demais sistemas.

Desenvolvedor: GigaCom do Brasil

www.gigacom.com.br

Inovação: GigaCom Intelligent Surveillance – Fornece a interligação de transmissão de dados para um sistema de segurança munido de IA e visão computacional, através de projetos customizados.

Desenvolvedor: Oi Soluções

www.oi.com.br

Inovação: INEXTI – O Indicador de Excelência em Tecnologia da Informação (INEXTI) permite medir o quanto os serviços de TI impulsionam a transformação dos negócios de uma empresa.

Desenvolvedor: RNP

www.rnp.br

Inovação: Infovia Óptica Subfluvial Macapá-Santarém – Piloto do Programa Norte Conectado, a infovia inova no modelo de compartilhamento de infraestrutura com o setor privado.

Desenvolvedor: Surf Telecom

www.surf.com.br

Inovação: Uber Chip – Permite a motoristas da Uber ter acesso a serviços de telecomunicações com custo-benefício (preço dinâmico pela nota do motorista).

Desenvolvedor: Telefônica Brasil

www.telefonica.com.br

Inovação: Blockchain para Rastreabilidade – A tecnologia permite o controle de abastecimento em uma cadeia logística que envolve grande quantidade de fabricantes, evitando a falta de materiais.

Desenvolvedor: TIM S.A.

www.tim.com.br

Inovação: Cursos Livres e Superiores – Plataforma Ampli oferece aos clientes TIM cursos de graduação e pós-graduação no smartphone, pagos; além de cursos livres e gratuitos, que ajudam na formação.

Desenvolvedor: Veek

www.veek.com.br

Inovação: Veek Fremium – O usuário assiste vídeos no app pelo menos uma vez por dia e não precisa pagar pelo plano de celular (1 GB de internet, voz ilimitada e pacote de SMS).

