Confiança da indústria elétrica e eletrônica volta ao nível pré-pandemia

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do Setor Eletroeletrônico, conforme dados da CNI agregados pela Abinee, atingiu 63,1 pontos no mês de setembro de 2020, 4,9 pontos acima do verificado em agosto deste ano (58,2). Esse foi o quarto aumento consecutivo do indicador.

Com esses aumentos, o ICEI do setor ultrapassou, pela primeira vez, o índice verificado em fevereiro de 2020 (62,3 pontos), período anterior aos impactos da pandemia de Covid-19 na atividade econômica. O Índice de Confiança em setembro superou também o apontado no mesmo mês do ano passado (56,7 pontos).

O ICEI é composto pelo índice de condições atuais e pelo índice de expectativas. No mês de setembro de 2020 foram observados aumentos nesses dois índices, com destaque para a elevação de 9 pontos no índice de condições atuais, que passou de 49 pontos para 58 pontos. Já o índice de expectativas aumentou de 63 para 65 pontos, mostrando melhora das expectativas em relação aos próximos seis meses.

PUBLICIDADE

Segundo o presidente da Abinee, Humberto Barbato, o resultado indica aumento das encomendas. “Esse indicador sinaliza que as empresas já estão verificando a entrada de novas encomendas nas fábricas”, afirma.

O ICEI varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 pontos mostram confiança do empresário industrial e abaixo de 50 pontos apontam falta de confiança. (Com assessoria de imprensa)