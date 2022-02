Conexis direciona o “Fique Antenado” para as obrigações do leilão 5G

A Conexis vai direcionar o movimento “Fique Antenado” para trabalhar pelo cumprimento das obrigações do leilão do 5G. Por isso a entidade, que representa as maiores operadoras de telecomunicações do país, saiu do movimento “Antene-se”, que tinha entre seus integrantes a Abrintel, entidade que congrega as empresas de infraestrutura, conhecidas informalmente como “torreiras”.

Conforme interlocutores das teles, a prioridade é trabalhar para que sejam aprovadas leis municipais mais favoráveis à instalação de antenas de celular nas capitais brasileiras, que, pelas regras do leilão, terão que ter a tecnologia 5G até julho deste ano.

“O movimento Antene-se é importante, mas não está alinhado com as obrigações do edital do 5G. Nós temos que ligar o 5G em todas as capitais brasileiras, tanto faz se é São Paulo ou Rio Branco, enquanto o Antene-se está mirando também os pequenos municípios. Prefeitos de cidades pequenas estão achando que, se mudarem a lei, o 5G vai chegar logo. Mas isso vai demorar. O roll out dos investimentos acompanha o calendário do leilão”, afirmou dirigente da Conexis.

Ele observou que os investimentos para o 5G estarão concentrados nas capitais até 2025, quando, então, conforme as regras do edital da Anatel, as grandes operadoras passam a ter que levar a nova tecnologia do celular para as cidades com mais de 500 mil habitantes. ” O Fique Antenado vai ampliar as ações e visitar todas as capitais brasileiras para que as leis municipais fiquem adequadas ao ingresso do 5G”, completa a fonte.

Mini Erbs

Há também divergências técnicas com os demais integrantes do movimento Antene-se sobre o que deve ser entendido como “mini erbs”. Essas pequenas antenas, conforme a legislação, não precisam de licença municipal para serem instaladas, e as operadoras de celular irão usar milhares desses sites para espalhar a conexão 5G pelas cidades brasileiras.

O Decreto 10.480/2020 estabelece as especificações técnicas desses equipamentos. Mas, o Ministério das Comunicações, em resposta a uma consulta da Conexis, reconhece que essas especificações não são restritivas e podem ser ampliadas para equipamentos maiores pelas leis municipais. “Defendemos que as leis locais ampliem essas especificações”, afirmou o executivo.

Essa posição se contrapõe aos interesses das empresas de infraestrutura, pois elas compraram as antenas das próprias teles e querem que seus equipamentos tenham o máximo de uso possível. A Conexis, por sinal, começa a trabalhar para que seja ampliado o conceito das mini erb no “projeto de lei padrão” elaborado pela Anatel e Mcom para nortear a aprovação das leis de antenas municipais.

Para fontes das torreiras, há preocupação com a definição das antenas de pequeno porte, uma vez que a Conexis defende que mesmo postes de 25 m de altura entrem na categoria. Para essas empresas, há risco de o poder público municipal ou cidadãos questionarem no futuro a instalação de estruturas deste tamanho, uma vez que há forte impacto visual.

Há ainda um outro debate entre os dois grupos sobre qual o número necessário de antenas por habitante que cada cidade deve ter. Para a Conexis, essa medição não pode ser estática, pois o conceito do celular está vinculado, justamente, ao deslocamento de pessoas. Assim, defende o interlocutor, há muito mais antenas nas áreas centrais das cidades, porque as pessoas se deslocam das periferias para esses locais de aglomeração, para trabalhar, lazer, etc. e isso deve ser levado em conta, quando se define o número de antenas que devem ser instaladas em cada município, argumenta.

