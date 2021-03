Conexão incorpora mais 55 mil clientes de banda larga em sua base

O grupo, também conhecido como Triple Play, concluiu a compra do provedor Star Web Internet, que atua nas cidades de Alfenas, Itajubá, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, Três Corações, Três Pontas e Varginha.

O grupo Conexão- também conhecido por Triple Play – ainda não concretizou sua IPO (Oferta Pública de Ações), mas continua em sua trajetória de aquisição de operações já instaladas. No final de fevereiro concluiu mais uma compra: a StarWeb Internet de São Lourenço/MG.

Além do serviço de internet banda larga fixa com tecnologia de fibra ótica, a StarWeb oferece também outras soluções em telecomunicações e tecnologia da informação nas cidades de Alfenas, Itajuba, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, Três Corações, Três Pontas e Varginha.

“Nosso plano de expansão continua agressivo, isso reflete-se nos números que apresentamos a cada ano. Investiremos no crescimento das áreas em que atuamos e em novas, com a ampliação de redes e produtos inovadores no mercado”, relata Gilbert Minionis, CEO do grupo, afirmando que a aquisição faz parte da lista de investimentos do Grupo Conexão para 2021.

PUBLICIDADE

O grupo já adquiriu os seguintes ISPs: Outcenter (SP/MG/Ba); Cabo Telecom (RN/PB), Conexão Telecom (SP/MG), Direta (MG), MEGA Sistemas (SP), Multiplay Telecom (CE) e Tecnet (CE), Videomar e que ofertam serviços de internet banda larga, complementados por TV por assinatura e telefonia fixa. A Conexão tem cerca de 450 mil assinantes.

O grupo Conexão faz parte da ACON Investments, gestora de fundos de “Private Equity” com mais de US$5,5 bilhões em ativos sob gestão na América Latina, EUA e Europa. (com assessoria de imprensa).