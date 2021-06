Conectividade habilita a digitalização

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Pesquisa realizada pela TIM e Conectar Agro em fazendas que somavam 1.500 hectares conectados com a tecnologia 4G apurou que foi alcançada uma economia anual de R$ 266 mil. Esse valor foi obtido com redução de 4% nos gastos com agroquímico; 5% em combustível; 2% gestão de pessoas; 2% manutenção preditiva e 50% em segurança. “ A conectividade pública da 4G é multisserviço e todo mundo acessa”, afirma o Dal Forno.