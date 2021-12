ConecteSUS só deve voltar a funcionar no fim de semana

O ConecteSUS, aplicativo do Ministério da Saúde que disponibiliza informações sobre a vacinação da Covid-19, continua fora ar. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta quinta-feira, 16, que a expectativa é que o problema com o sistema seja resolvido até o final de semana. Antes, ele havia dito que o ConecteSUS voltaria a funciona na terça-feira, depois de um novo ataque ao site de ministério.

Há aproximadamente uma semana os sistemas da pasta estão inacessíveis em função de um ataque hacker. Uma segunda invasão entre domingo e segunda-feira, inviabilizou o sistema interno. Apenas hoje, os e-mails do ministério voltaram a funcionar.

“A rede interna do ministério já foi restabelecida e o Conecte SUS está em avanço para que volte o mais rápido possível. Espero que até o final de semana esteja solucionado”, disse o ministro. Ele atribui a demora da volta do sistema ao segundo ataque hacker, que na ocasião o ministério demorou a admitir. Também afirmou que a pasta está buscando todos os meios para ter uma segurança maior do sistema e evitar novos problemas.

Plataformas vulneráveis

Além do Conecte SUS, outras plataformas foram alvo dos criminosos como o Painel Coronavírus, com os dados atualizados da Covid-19, e o DataSUS, o departamento de informática do SUS. Outros órgãos também sofreram invasões, entre eles a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Controladoria-Geral da União (CGU), o Gov.br, a Anatel. No último mês, o ministério do Trabalho e Previdência Social e todos os computadores da pasta e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram afetados.

O primeiro ataque ao site e sistemas do Ministério da Saúde ocorreu na sexta-feira, 10. Desde então, a pasta luta contra os ataques. Na ocasião, os sites da pasta passaram a exibir um aviso de que os “dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos” em uma nota assinada pelo grupo Lapsus$ Group.

