Compradora de lote de regional na faixa de 3,5 GHz, Cloud2U vai atender ISPs

Uma das empresas que arrematou um lote no leilão 5G da Anatel, iniciado nesta quinta, 4, foi a Cloud2U, que representa o grupo fabricante de equipamentos de rede de acesso Greatek. A empresa comprou o lote regional C7 na faixa de 3,5 GHz. Este prevê a cobertura de sinal nos estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A empresa pretende desembolsar, entre valor mínimo e investimento em obrigações, R$ 405,1 milhões.

Em nota, a empresa comemora o resultado e explica que a meta é oferecer serviços para pequenos provedores de internet, também seus compradores de dispositivos. “Como a maioria dos ISPs não conseguiu participar, o Grupo Greatek, através da Cloud2U, veio justamente fortalecer os negócios para os provedores, que são nossos parceiros de mercado há mais de 10 anos”, diz a empresa.

A sede da Greatek fica em São José dos Campos, no Estado de SP. Possui também plantas industriais nos estados da Bahia e Minas Gerais.

A empresa diz que entrou com a cara e a coragem no leilão, sem um plano de negócios pré-definido. “Ainda não há o plano de negócio desenhado, porém como os nossos parceiros já possuem malha de fibra óptica, entendemos que grande parte da rede que sustenta a conectividade está pronta e apta para receber o 5G, a partir de 2024”, afirma. Vale lembrar, no entanto, que apesar de dizer não ter plano estabelecido, sua proposta representou um ágio de 6.266% em relação ao preço mínimo do lote vendido.

