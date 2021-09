Compra da M4U pela Bemobi é aprovada pelo Cade sem restrições

A compra da Multidisplay, que atua no desenvolvimento de tecnologias voltadas para plataformas de pagamentos e transações de recargas digitais para telefonia móvel do grupo Cielo, pela Bemobi Mobile, que atua na monetização e distribuição de aplicativos, jogos e serviços digitais de mensageria e microfinanças para telefonia móvel em parceria com operadoras de telefonia, foi aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O valor da operação é de R$ 185 milhões.

De acordo com o parecer da Superintendência-Geral do Cade, as empresas apresentaram abaixo as estimativas de suas participações no mercado de distribuição de crédito para recarga de celulares pré-pagos no ano de 2020. Com relação a potenciais integrações verticais, as Requerentes apontaram que, mesmo que fosse possível suscitar algum potencial de integração vertical entre as atividades da Bemobi no mercado de distribuição de crédito para recarga de celulares pré-pagos e a atuação da M4U na comercialização de cartões SIM, tal integração se mostraria pouco relevante do ponto de vista concorrencial.

Isso porque, a participação ficaria abaixo do patamar de 30%, percentual utilizado pelo Cade como indicativo de operações potencialmente capazes de suscitar preocupações concorrenciais em mercados verticalmente relacionados.

Dessa forma, a SG recomendou a aprovação da operação sem restrições. Como foi aprovado em rito sumário, não necessitará da aprovação também pelo plenário do órgão antitruste.