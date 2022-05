Como será o 5G no Nordeste

Já está no ar o novo episódio do Expresso Talks, programa que traz entrevistas em vídeo com convidados que são decisores nas maiores empresas de telecom, especialistas em inovação e analistas que acompanham de perto o mercado de tecnologia no Brasil e no mundo.

Neste episódio, os apresentadores Solange Calvo e Samir Vani entrevistam Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, empresa que teve atuação arrojada no leilão do 5G no Brasil e conquistou os lotes regionais de espectro para o Nordeste e para o Centro-Oeste.

Uma das primeiras empresas regionais a se preparar para a nova tecnologia, a Brisanet tem em seu DNA o foco no interior e em áreas mais remotas do país, levando tecnologia de ponta para as populações dessas áreas.

Na entrevista, o bem-sucedido líder da Brisanet fala sobre os serviços 5G que podemos esperar, sobre a concorrência com as grandes operadoras e lembra o seu passado humilde (viveu até os 21 anos “na roça” e começou a estudar aos 10 anos).

