Como o ISP pode fazer diferença investindo em educação e SVA

O crescimento acelerado do mercado, o aumento na demanda por mais serviços além da conexão e os clientes mais exigentes. Descubra como esses fatores contribuíram para a criação da Academia do Provedor, uma empresa com foco em atender os provedores regionais com produtos e serviços educacionais.

Qual o segredo dos provedores que conseguem se destacar no mercado? O que pode tornar um provedor relevante na sua área de atuação? As respostas para essas perguntas podem ser encontradas nos produtos e serviços da Academia do Provedor, um hub de soluções para empresas de telecom, que se destaca no mercado devido a sua maneira diferente de compreender o segmento, com foco total em educação.

PUBLICIDADE

Uma empresa que, com apenas dois anos de atuação, conta com mais de 140 clientes provedores, espalhados em todo país. Seu objetivo é oferecer educação de qualidade para solucionar os problemas mais comuns de organizações do setor e contribuir para o crescimento saudável dessas empresas.

O mercado de provedores, nos últimos anos e principalmente durante a pandemia, cresceu de forma acelerada, porém, com foco excessivo em aspectos técnicos de como oferecer conexão de qualidade para o maior número possível de clientes. Acabaram ficando em segundo plano as questões organizacionais dessas empresas, como o desenvolvimento de uma gestão saudável e a criação de estratégias eficientes de atração e fidelização de clientes.

Atender às necessidades dessas operadoras é o objetivo da Academia do Provedor que oferece diversas soluções para provedores regionais de internet. A empresa investe em clientes B2C, desenvolvendo cursos para as diferentes áreas que compõem um provedor de internet, em parceria com grandes especialistas em seus campos de atuação. São ministrados cursos com foco em Administração, Estruturação Financeira, Customer Success, Gestão de Pessoas, Segurança do Trabalho e conhecimentos técnicos para a criação de projetos de redes FTTH. Para o público B2B, a empresa se dedica a treinamentos e soluções sob demanda, voltadas para as necessidades pontuais e específicas de um ISP e criação de eventos.

O mercado B2B2C também é muito relevante para a Academia do Provedor, que oferece a esse público diversos SVA; em uma única integração, com um processo simples e sem dificuldades, que conta com uma equipe dedicada para a sua realização. Atualmente, a empresa trabalha com o Paramount+, serviço de streaming que reúne séries, filmes e realitys e o Rede Parcerias, grupo de vantagens com pontos comerciais em todo Brasil. O seu grande destaque é a LEVEDUCA, produto exclusivo desenvolvido pela empresa, uma plataforma online com cursos em diversas áreas.

A LEVEDUCA

A LEVEDUCA é considerada um serviço especial por ser uma aliada dos ISPs na sua atuação como elemento democratizador do acesso à internet. Com esse SVA, além de conexão, os provedores regionais conseguem auxiliar no desenvolvimento de comunidades remotas, oferecendo a possibilidade de educação de qualidade aos seus clientes.

Um SVA que traz uma proposta nova para a educação, ao investir no Ensino Sem Distância, um conceito exclusivo que busca tornar alunos e conteúdos mais próximos, por meio de uma plataforma de ensino de fácil acesso, com conteúdos em diversas áreas, uso de metodologias educacionais e recursos modernos. Tudo para tornar o processo de aprendizagem prazeroso.

Segundo Marcus Lemos, CEO da empresa, a LEVEDUCA é um serviço muito importante. “É um produto realmente transformador. Além de ajudar os nossos clientes como um bom SVA, transforma vidas, levando educação para muitas pessoas. Ela se apoia na capilaridade das redes de internet, para atingir um grande número de usuários. Dessa maneira, os provedores de internet conseguem aumentar seu market share, e os seus clientes são beneficiados com ensino de qualidade. É um SVA com um verdadeiro valor agregado”, afirma.

Dessa forma, a Academia do Provedor está se tornando referência em soluções para o mercado de telecom, com a oferta de um grande leque de opções, facilitando o crescimento e desenvolvimento saudável de ISPs e contribuindo, indiretamente, para a democratização da educação no país.

Saiba mais sobre a Academia do Provedor e suas soluções.

Visite o site da empresa: https://academiadoprovedor.com.br.