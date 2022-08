Como fica a segurança com o 5G

No novo episódio do Expresso Talks, programa que traz entrevistas em vídeo com convidados que são decisores nas maiores empresas de telecom, especialistas em inovação e analistas que acompanham de perto o mercado de tecnologia no Brasil e no mundo, o tema é segurança.

Os apresentadores Solange Calvo e Samir Vani entrevistam Yanis Stoyannis, diretor de segurança da Ericsson e da Abinc (Associação Brasileira de Internet das coisas), executivo com grande experiência na área de proteção de sistemas.

O especialista responde como fica a questão da segurança com a chegada do 5G ao Brasil, aborda vulnerabilidades em sistemas de IoT e de inteligência artificial e discute a falta de profissionais preparados para lidar com a proteção de sistemas no país, entre outros temas.

