CommScope recicla 36 mil quilos de cabos de cobre

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A iniciativa evita a contaminação do solo.

O Programa Green de reciclagem e conservação de energia da CommScope são contínuos os acaba de atingir a marca de 36.650 quilos de cabos de cobre reciclados. “Você sabe o que acontece quando cabos de rede são descartados de forma incorreta? Antes de

chegarem aos aterros sanitários, pessoas que trabalham recolhendo resíduos queimam a cobertura plástica e substâncias perigosas, produzidas durante o processo de incineração, são liberadas no ar.

O que sobra do cabo após recolherem o cobre é disposto em aterros sanitários”, explica Luis Domingues, engenheiro de aplicação da CommScope. Além de evitar que esse ciclo negativo aconteça, a iniciativa da empresa também gerou receita convertida em uma doação equivalente a 1.558 árvores, para o projeto Florestas do Futuro, da Fundação SOS Mata Atlântica.

A CommScope fechou parcerias com empresas de reciclagem reconhecidas para recolher esses cabos velhos e separar completamente os materiais utilizados na produção do cabeamento. Nesse processo, o cobre e os polímeros são separados e preparados para

serem reciclados e reutilizados ou descartados de forma correta e segura, evitando assim a contaminação do solo.(assessoria de imprensa).