Comitiva do governo com 37 pessoas irá ao MWC 22 e depois a Israel

A comitiva que parte rumo ao MWC 22 terá representantes do MCom, do MCTI, do MEC, conselheiros da Anatel e da ANPD

A comitiva de governo que vai participar do Mobile World Congress (MWC 22) deste ano traz, por enquanto, 37 nomes. Irão representantes da Anatel, do Ministério das Comunicações, do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do Banco do Brasil, da ABDI, da Câmara e do Senado. É o maior grupo oficial a ir ao MWC nos últimos dez anos.

Boa parte do grupo seguirá depois de Barcelona, na Espanha, para Tel Aviv, em Israel, para entrar em contato com empresas de matriz tecnológica do país.

Até o momento, confirmaram presença na viagem Maximiliano Martinhão, secretário de Radiodifusão, e Otávio Caixeta, diretor de Inovação e Regulação em Radiodifusão do MCOM. O ministro Fábio Faria ficará no Brasil, para cumprir agenda política no Nordeste durante o Carnaval.

Do MCTI irão o ministro astronauta Marcos Pontes, o secretário de Empreendedorismo e Inovação Paulo Alvim, a secretária de Promoção da Ciência, Christiane Gonçalves Correia.

O Ministério da Educação mandará Mauro Luiz Rabelo, secretário de Educação Básica, Ana Calazans Vilasboas, diretora de Articulação e Apoio às Redes de Educação Básica.

Da Anatel irão os conselheiros Emmanoel Campelo, Moisés Moreira e Vicente de Aquino. Também integram a comitiva os superintendentes Vinicius Caram e Elisa Leonel.

Pela ANPD vai o presidente Waldemar Gonçalves Ortunho Jr. e o gerente de projetos Jeferson Barbosa.

O Banco do Brasil vai enviar quatro diretores: Marcelo de Oliveira Lima, VP de Negócios Digitais; Rodrigo Mulinari, diretor de Tecnologia, Gustavo Pacheco, de Operações, e Creso Varela, também diretor de Tecnologia.

A ABDI envia o presidente Igor Calvet, além de assessores. E o Parque Tecnológico da Paraíba será representado pela diretora Nadja Oliveira.

A lista, é bom ressaltar, é dinâmica e tem mudado dia após dia. Especialmente quanto aos parlamentares confirmados. Até o momento, devem integrar a comitiva os deputados Aliel Machado (PSB/PR), Vitor Lippi (PSDB/SP), Eduardo Cury (PSDB/SP), Luisa Canziani (PTB/PR), Angela Amin (PP/SC) e Gustavo Gruet (PDT/PR). Dos senadores confirmados até o momento estão Esperidião Amin (PP/SC), Daniella Ribeiro (PP/PB) e Soraya Thronicke (PSL/MS).

Programação

A comitiva chega dia 27 a Barcelona para o MWC 22, e fica até o dia 2 de março. Terá uma série de reuniões com diferentes empresas em Barcelona. Estão previstas visitas aos stands da Ericsson, da Qualcomm, da Nokia, da Huawei. Além de reuniões com representantes de American Tower, Datora, UM Telecom, Informa Markets, Cleartech, Ativa e Copel Telecom.

Dia 3, a delegação chega a Tel Aviv, em Israel. Ali participa de um seminário sobre o sistema de inovação de Israel, de visitação turística, e palestra sobre Israel e a situação no Oriente Médio. Vai ainda a Instituto de Pesquisa Agrícola, ao Instituto de Acadêmico de Tecnologia e a um encontro com representantes de diversas empresas locais focadas em inovação no agro, no 5G e em telecomunicações.

