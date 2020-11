Comissão do Minicom vai supervisionar privatização da Telebras

O Ministério das Comunicações vai supervisionar a privatização da Telebras, por meio de comissão especial, que está sendo executada no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

O Ministério da Economia ficará responsável pela contratação de instituição financeira de notório saber, que será paga por parte dos recursos apurados na alienação. Porém, fica mantido o Comitê Interministerial instituído pelo Decreto nº 10.067, de 15 de outubro de 2019, até a conclusão dos estudos de que trata o artigo 1º do referido Decreto, com a finalidade de subsidiar e orientar as decisões do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, com a participação do BNDES.

O prazo para conclusão dos trabalhos do Comitê Interministerial será de cento e oitenta dias, contado da contratação dos estudos, prorrogável por igual período.

PUBLICIDADE

As novas determinações fazem parte de decreto publicado nesta quarta-feira, 18.