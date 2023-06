Uma lista de 65 propostas de lei estão sendo despachadas para a Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD) do Senado Federal. Na prática, a análise do novo colegiado substituirá aquelas que ainda seriam realizadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT).

A transferência foi solicitada em ofício pelo presidente da CCDD, senador Eduardo Gomes (PL-TO), na última quarta-feira, 21, e é executada aos poucos. O documento cuida apenas de proposições de legislação, sem contar com as outorgas e concessões que também vão fazer parte da ordem do dia do colegiado.Entre as matérias que já foram encaminhadas para a Secretaria-Geral da Mesa do Senado fazer o redespacho estão o Projeto de Lei Complementar (PLP) 77/2022, que proíbe o contingenciamento do Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações). O texto foi relatado por Gomes ainda este mês na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), com parecer favorável.

Outro projeto que também já chegou à Mesa é o que dispõe sobre o compartilhamento de postes (Projeto de Lei (PL) 3220/2019). O texto consta entre as prioridades legislativas da Conexis e já tinha relator definido na CCT desde abril, no caso, o próprio presidente da comissão, Carlos Viana (Podemos-MG), com parecer pendente.

Há também matérias que condicionam as concessões para serviço de telefonia móvel e internet a compromissos para conectar escolas (PL 786/2023), áreas rurais (PL 2733/2021) e rodovias (PL 3072/2019).

Dos 65 projetos, 25 tratam de plataformas digitais e proteção de dados, representando o maior grupo temático. Também se destacam as propostas que visam dar maior abrangência aos serviços de telecomunicações, seja por meio do Fust ou de novos compromissos às operadoras, dez ao total. Veja a lista abaixo:

Primeiros projetos da CCDD