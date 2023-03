A Comissão de Comunicação (CCom) da Câmara dos Deputados elegeu nesta quarta-feira, 29, os vice-presidentes do colegiado, todos parlamentares da oposição, com viés conservador. A aprovação foi, praticamente, unânime com 19 dos 21 votantes – sendo dois votos em branco.

A primeira vice-presidente será a deputada Simone Marquetto (MDB-SP). O segundo vice é Bibo Nunes (PL-RS) e, o terceiro, Rodrigo Valadares (União-SE).

Marquetto, formada em jornalismo, discursou para as mídias, afirmando que o colegiado deve defender “uma comunicação clara, transparente e com responsabilidade”.

“Nós teremos sim o espaço para que a gente possa emitir opiniões, mas não transformar a opinião em uma situação de inverdades. A gente vai ter que trabalhar com a transparência da informação”, afirmou Marquetto

Valadares reforçou a fala da parlamentar e se comprometeu a favorecer “todas as entidades evangélicas”, no sentido de “fortalecer as rádios comunitárias e sobretudo os meios de comunicação religiosos”.

Nunes disse que a comissão deve ter “muitas pautas que têm a ver com o Brasil, principalmente com o momento de liberdade de expressão que estão tentando tolher tanto”.

CCom

A CCom é fruto do desmembramento da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCT). O colegiado ainda está finalizando a organização de distribuição dos projetos de lei. Outorgas de rádio e TV passarão pelo crivo desta comissão.

Pelo regimento, a CCom é responsável pelos seguintes temas:

meios de comunicação social, liberdade de imprensa e redes sociais;

produção e programação das emissoras de rádio e televisão;

outorga e renovação da exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

assuntos relativos a comunicação, telecomunicações e internet;

serviços postais e de comunicação, radiodifusão, telecomunicações e internet;

política nacional de telecomunicações;

regime jurídico das telecomunicações e

aspectos relativos a serviços de comunicação, aplicações, dados, meios e redes digitais.

Já a CCT ficou com: