Comissão aprova convite para Faria explicar críticas a opositores e viagens

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Previsão é que o ministro das Comunicações vá ao Congresso no início de agosto, na mesma data em que vai responder aos parlamentares questões sobre suas viagens ao exterior

Em audiência pública realizada nesta quarta, 30, foi aceito pedido para que o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, compareça ao Congresso para, de acordo com a solicitação, prestar “esclarecimentos acerca de declarações ofensivas e antidemocráticas contra opositores, artistas e jornalistas, diante dos 500 mil mortos na pandemia de covid-19 no Brasil”. O requerimento é da deputada Luiza Erundina (PSOL-SP).

Erundina sugeriu, e teve a ideia aprovada, que Faria compareça na mesma data em que irá ao Congresso esclarecer dúvidas sobre suas viagens ao exterior por conta do 5G. Com isso, o ministro deve falar aos parlamentares sobre os dois questionamentos no início de agosto.

A solicitação para que Faria esclareça essas viagens e as visitas a países estrangeiros partiu da deputada Perpétua Almeida (PCdoB – AC).

A parlamentar revelou na semana passada, durante a Feninfra, que havia requerido a presença do ministro no Congresso. Almeida questiona a intenção governamental. “O 5G é de interesse do povo, não só das empresas, como parece querer o ministro. Por isso solicitei que ela vá ao Congresso esclarecer suas viagens”, falou, durante sua participação na Feninfra. A deputada lidera grupos de trabalho da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática.