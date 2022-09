Começa nesta quarta-feira o maior evento de ISPs do Nordeste

Começa nesta quarta-feira, 21, em Recife (PE), o INOVAtic Nordeste 2022, evento do Tele.Síntese que vai abordar os temas mais relevantes para os provedores da região. Opções de financiamentos, planos de expansão, questões regulatórias e as perspectivas e desafios de um segmento de mercado que não para de crescer estão na pauta.

Na semana passada, o IBGE reconheceu a força dos ISPs no movimento que levou a banda larga fixa a superar as conexões móveis nos domicílios. Porém, para continuar nessa pegada, os provedores precisam de dinheiro, tema que será debatido logo no primeiro painel do evento.

Ricardo Rivera, chefe do Departamento das Indústrias de Tecnologia e Conectividade do BNDES; Rafaelly Fortunado, gerente substituta do Departamento Regional da Finep e Nilo Pasquali, superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, vão esquentar as discussões sobre alternativas de financiamento para o setor.

O CEO da Padtec, Carlos Raimar Schoeninger e o diretor de Vandas e Marketing da OIW, Màrcio Cachapuz, também vão contribuir, com a apresentação dos planos de financiamento que suas empresas oferecem aos ISPs.

A mediação do debate fica com o consultor em telecomunicações e ex-conselheiro da Anatel, Anibal Diniz, que tem amplo conhecimento do setor.

Antes do painel, Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil. Em seguida, Patrícia Oliveira, gerente de Produtos na Agora Telecom, vai falar sobre rentabilização de negócio e das vantagens das soluções de AI para segurança eletrônica no mercado de ISP.

Ainda na parte da manhã, o CEO da Fibrasil, André Kriger, vai falar de como tirar do papel um projeto de rede neutra.

Conexão

Na parte da tarde, Décio Coraça, sênior Manager Regional da Ciena; Eduardo Grizendi, diretor de Engenharia e Operações da RNP e Edson Ribeiro, presidente da Globalstak e diretor do Piauí Conectado, iniciam as discussões sobre as opções para conexões dos municípios da região Nordeste.

O debate será reforçado com a participação de Marcos Silva, diretor Comercial da DPR; Paulo Frosi, diretor Comercial de Vendas Enterprise da Connectoway e Rafael Dubeux, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Recife.

Entre as palestras confirmadas está a de Edson Ribeiro, que vai falar da experiência da parceria público-privada que está conectando todos os municípios do Piauí. E do diretor do Departamento de Políticas Setoriais do Ministério das Comunicações, Wilson Wellisch, que vai falar sobre políticas públicas para o setor, além da do conselheiro Artur Coimbra, que abordará as mudanças regulatórias em andamento.

Nos três dias do evento, 44 líderes empresariais, autoridades, consultores e formuladores de políticas públicas participarão dos debates e das apresentações.

Paralelamente, será realizada uma feira de negócios presencial, com apresentação de novos produtos e espaço para realização de acordos comerciais.

Veja aqui a programação completa do evento promovido pelo Tele.Síntese.

