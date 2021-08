Combo de Star+ e Disney+ custará R$ 45,90

Enquanto o Netflix está elevando preços no Brasil, a Disney faz um movimento para propor economia a quem assinar mais de um de seus serviços de streaming. A companhia anunciou hoje, 13, que o app Star+ será lançado no país em 31 de agosto e quem assiná-lo juntamente com o Disney+ pagará R$ 45,90. A título de comparação, o plano equivalente da Netflix custa R$ 55,90.

O Star+ é voltado ao público adulto, trazendo conteúdo esportivo da ESPN e de entretenimento não encontrado no Disney+. A assinatura do Star+ isolado sairá por R$ 32,90. A da Disney+, lançada no país no final do ano passado, sai por R$ 27,90. No combo, portanto, há desconto de 25%.

A assinatura confere direito de acesso em quatro telas ao mesmo tempo e download do conteúdo em até 10 aparelhos. É possível ainda criar sete perfis de usuário diferentes, incluindo opção com controle dos pais. Quem já for assinante Disney+ poderá aderir ao combo. (Com assessoria de imprensa)