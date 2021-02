Comba lança filtros para mitigar interferência 5G na banda C

A Comba, empresa especializada em soluções e infraestrutura para telefonia fixa e móvel, desenvolveu uma solução composta por filtros, que pretende ser capaz de mitigar a interferência 5G no FSS (Serviço Fixo Satelial na banda C) e nos equipamentos de recepção por antenas parabólicas das televisões. A solução atende da frequência 3.700 MHz a 4.200 MHz. Os produtos, que estão em fase de lançamento na América Latina, ainda não tiveram seus valores divulgados.

Um dos modelos de filtro já possui integração com o Low Noise Block (LNB), componente encontrado nas antenas que transforma as frequências da banda C enviadas pelos satélites em frequências da banda L. Dessa forma, é possível compensar a perda de sinal associada ao cabo coaxial, típico em frequências relativamente altas.

A redução da interferência 5G e limpeza da banda C foram motivos para debates acalorados entre membros da Anatel durante a votação da proposta de edital 5G, em primeiro de fevereiro. A minuta de autoria do conselheiro Carlos Baigorri propunha que todos os usuários de TVRO registrados no Cadastro Único deveriam receber kits Ku para sintonizar os canais da TV aberta na televisão. Diferentemente do que esperava a área técnica, isso incluiria aqueles que já possuem TV Digital. (Com assessoria de imprensa)