Com Surf Telecom, Pernambucanas lança chip próprio de telefonia móvel

A varejista Pernambucanas começou hoje, 8, a comercializar nas mais de 400 lojas da marca o Chip Pernambucanas. Com isso, lança sua própria operadora móvel virtual (MVNO, de Mobile Virtual Network Operator em inglês), que é baseada nos serviços da Surf Telecom.

De acordo com Yon Moreira, CEO da Surf Telecom, o Chip Pernambucanas “é mais uma ferramenta de fidelização do cliente, oferecendo ao consumidor uma telefonia e pacote de dados compatíveis com a realidade do Brasil”.

“Somos uma empresa de relacionamento e o cliente está sempre no centro de nossas inovações. Nosso compromisso é oferecer a ele, em um só local, uma ampla variedade de produtos e serviços que se conectem ao que ele precisa e deseja. O Chip Pernambucanas trará, não só diversas vantagens, como também a segurança de uma marca que ele confia”, afirma Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.

Os usuários podem utilizar o Chip Pernambucanas em qualquer modelo de celular. Ao comprar o primeiro chip na loja, por R$40 o cliente ganha a recarga no mesmo valor, que são válidos por 30 dias. Como o chip não possui plano pós-pago, as próximas recargas podem ser realizadas nos seguintes valores: R$25, R$30, R$40, R$50 e R$75. A compra pode ser feita em qualquer loja da rede, já a recarga, por enquanto, é realizada no site da Pernambucanas.

O Chip Pernambucanas prevê ligações ilimitadas em todo o território nacional, WhastApp ilimitado, bônus de portabilidade de 5GB e bônus por recorrência de pagamentos de 1GB. Não há cortes de internet, apenas redução da velocidade ao fim da franquia de dados. Outra novidade do Chip Pernambucanas é o acúmulo dos dados móveis, no qual o consumidor não perde o que ele não utilizou no mês, podendo usar quando quiser.