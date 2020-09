Com parceiros, TIM abre sete lojas em SP

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Até o final do ano, serão abertas 41 revendas no estado

Dando continuidade a sua estratégia de ampliação do atendimento a clientes no estado de São Paulo, a TIM abre, durante o mês de setembro, mais sete lojas em seis cidades: Franca, Santo André, São Carlos, São Vicente, Sorocaba e na capital, onde serão duas novas lojas.

Desde agosto, o número de novos pontos de venda abertos já chega a 19, e até o final do ano, serão 41 novas revendas e lojas próprias da TIM no estado, com destaque para o interior. Todos os espaços atendem aos protocolos sanitários e de distanciamento social, afirma a companhia.

Os pontos de venda irão gerar 62 postos de trabalho ao todo. Todos os colaboradores receberam treinamento específico para a nova rotina neste período de pandemia, e as lojas terão controle de fluxo e agendamento de atendimento online para os clientes.

Algumas lojas, como a de Franca, que será reinaugurada, e a de São Carlos, serão referência de atendimento para clientes de municípios em um raio de 100 km. Os consumidores que não podem ir a uma loja física continuam contando com as serviços implantados pela operadora durante a pandemia, como delivery e as plataformas digitais para compras e resoluções de demandas.

As lojas pertencem aos grupos Alegria, Ápice, Jufap e Nonis, responsáveis pela operação de pontos de vendas no estado de São Paulo. Já o espaço do Tatuapé, na capital, é uma loja própria da TIM.

