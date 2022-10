Com número menor de assinantes, TV paga tem menos reclamações

Com queda de assinantes, o serviço de TV por assinatura foi o que registrou menos reclamações em agosto. A redução chegou a 21,3% nas queixas, que passaram de 12.202 em agosto de 2021 para 9.601 em agosto deste ano. A queda anual de assinantes passou de 9%.

O número geral de reclamações de usuários de serviços de telecomunicações caiu 18% em agosto deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2021, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No mês de agosto de 2022 foram registradas 147.881 queixas de usuários de serviços de telecom, 32.370 a menos que as registradas em agosto do ano passado.

“As reclamações estão em queda de forma consistente há um ano e meio. Conseguimos manter as reduções mesmo diante do aumento do número de acessos e da ampliação da nossa base de clientes, com cada vez mais pessoas usando os serviços de telecomunicações”, afirmou o presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.

Além do recuo das queixas contra a TV paga, as reclamações dos usuários de telefonia móvel caíram 15,6% e dos usuários de telefonia móvel, 13,2%.

Sobre os assuntos, a maior queda ocorreu nas reclamações relacionadas à cobrança: 25%. Em seguida vieram as queixas sobre cancelamento de serviços, com redução de 24%.

Segundo a Conexis, a simplificação do processo de cobrança faz parte das medidas de autorregulação do setor. O normativo de cobrança trata da simplificação e transparência das ofertas feitas pelas empresas, o que reduz dúvidas sobre o que é cobrado. “O setor também implantou a automação de processos relacionados ao faturamento, como, por exemplo, a emissão de segunda via e envio de comprovante de pagamento”, disse a entidade.

Outra medida de autorregulação, apontada pela Conexis, foi a criação da Não Me Perturbe (www.naomeperturbe.com.br), que permite bloquear chamadas de telemarketing de telecomunicações e de oferta de crédito consignado. (Com assessoria de imprensa)

