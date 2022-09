Com internet ilimitada, Maricá lança 1ª MVNO em PPP do Brasil

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Codemar inicia a distribuição de 35 mil chips para conexão gratuita com rede 4.5G a estudantes, professores e funcionários do ensino municipal

A Prefeitura de Maricá (RJ), por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), lançou ontem, 1º, a operadora virtual (MVNO) Maricá Telecom, com a entrega de chips de acesso ilimitado à internet a alunos da Escola Municipal Caic Elomir Silva, em São José de Imbassaí.

A operadora de dados móveis inicia as atividades com serviço de internet 4.5G gratuito. No primeiro momento, para estudantes e professores das escolas da rede municipal de ensino, posteriormente para outros servidores.

Até novembro, serão distribuídos 35 mil chips em todas as 65 escolas municipais, que receberam tablets da Secretaria de Educação para auxiliar na inclusão e no desenvolvimento da cultura digital entre os alunos.

O prefeito Fabiano Horta diz que a Maricá Telecom é um novo modelo de inclusão digital na educação.

“Esse chip ilimitado será colocado hoje nos tablets dos alunos, para que possam desenvolver o conhecimento, o saber, a pesquisa. Essa iniciativa é única no Brasil e desejo de que isso se espalhe. Vamos construir, a partir de Maricá, essa referência”, falou Horta.

Nesta primeira fase, até o fim de setembro, está prevista a distribuição de 12,5 mil chips. Nos dois meses seguintes, outras 22,5 mil pessoas receberão o equipamento de conectividade.

Dados ilimitados em todo território nacional

Os usuários da Maricá Telecom terão cobertura em todo território nacional com uso das linhas de transmissão da operadora TIM. Em áreas rurais, mais afastadas, onde a rede não chega, poderá ser acionado o sinal via satélite operado em convênio com a empresa OLS – Ocean Link Solutions. Os chips que começaram a ser distribuídos aos estudantes, segundo o diretor de Planejamento da Codemar, Hamilton Lacerda, darão acesso a um pacote de dados ilimitado de internet.

“Os estudantes, professores e profissionais da educação poderão usar o serviço, não só no ambiente da escola, mas também em casa e até em outras cidades quando forem viajar. Estamos trabalhando para entregar uma cobertura bem abrangente, que vai operar entre o 4G e o 5G”, explica.

Está programado para outubro o início de funcionamento definitivo do call center da Maricá Telecom. De acordo com Hamilton Lacerda, o serviço vai atender os usuários, tirar dúvidas e colher sugestões.

“Estamos em diálogo com o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Fazenda para o lançamento de uma ata de serviços para a compra de mais tablets. Eles serão disponibilizados aos agentes comunitários, profissionais da saúde, guardas municipais e demais profissionais da estrutura da administração municipal. Todos terão chips com pacote de dados ilimitado de internet. Nesta segunda fase, ampliaremos ainda mais a abrangência da Maricá Telecom”, adianta.

