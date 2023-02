Com integração de clientes da Oi, Claro reporta alta de 19,4% da receita móvel em 2022

A Claro reportou na noite desta terça-feira, 14, os resultados do quarto trimestre e de 2022 inteiro. A companhia informou receitas de R$ 11,18 bilhões apenas nos três meses finais do ano, alta de 9,6% na comparação ano a ano. E de R$ 42,67 bilhões no período todo, crescimento de 7,4% em relação a 2021.

A receita no serviço móvel puxou a expansão da operadora. Foi de R$ 5,57 bilhões no quarto trimestre, alta de 22,9%. No ano, subiu 19,4%, para R$ 20,72 bilhões.

Os números refletem a inclusão à base da tele dos clientes comprados da Oi Móvel, apesar de a companhia ter desligado 4,5 milhões dos 12,9 milhões de clientes que recebeu por considerá-los inativos.

A base de assinantes pós-pagos cresceu 13,4% na comparação anual, adicionando 5,6 milhões de clientes em um ano, impulsionada pela liderança em portabilidade de linhas. A base de assinantes pré-pagos atingiu 36,3 milhões em dezembro de 2022, crescimento de 24,6% na comparação ano a ano. A companhia terminou 2022 com 83,3 milhões de usuários, 18% a mais que no final de 2021.

Fixo

O segmento fixo, no entanto, retraiu-se. As receitas no quarto trimestre caíram 3,6%, para R$ 4,97 bilhões, e 3,3% em 2022, para R$ 19,96 bilhões. Os números refletem desligamentos de clientes da TV paga – a tele começou 2022 com 6 milhões de assinantes do produto, terminou com 5,16 milhões.

Em termos de dominância, continua liderando na TV por assinatura, com 43,2% de participação de mercado. E vem agindo para reaver os clientes de TV através de plataformas digitais.

“Nossa principal estratégia é posicionar-se como tendo a maior oferta de conteúdo disponível. Nossa plataforma Video On Demand (VOD) continua sendo líder no mercado brasileiro, atingindo 86 mil títulos e mais de 115,5 milhões de streamings no 4T22. O Claro TV+ Box e App atingiram mais de 0,5 milhão de assinantes em 2022”, diz.

Também acelerou a implantação da rede de fibra óptica. “No 4T22, a Claro registrou 26 mil adições líquidas positivas em Banda Larga Fixa, com avanços no reposicionamento da base de clientes e carteira premium com planos de “ultrabroadband”. Destacamos também uma melhor performance de vendas e um excelente resultado de churn com os melhores índices dos últimos dois anos”, diz no balanço.

A rede Fiber To The Home (FTTH) encerrou 2022 com 7,8 milhões de Homes Passed (HPs) presentes em 384 cidades, mantendo a estratégia de expansão nas cidades com presença da rede HFC, além do lançamento de 91 novas cidades no ano e 16 no trimestre.

No corporativo, a Embratel cresceu 6,3% em relação ao ano anterior, principalmente nas Plataformas de TI (crescimento de 32,3% no ano) e de Mobilidade (crescimento de 19,9% no ano), tendo sido Cloud (+79,3%), Segurança (+29,9%) e M2M/IoT (+27,8%) os principais pilares de crescimento da receita.

A companhia não divulgou ainda o lucro obtido. Mas revelou o EBITDA (lucro antes de depreciações, amortizações, juros, impostos), que foi de R$ 5,11 bilhões no trimestre, alta de 16,5%, e de R$ 17,98 bilhões no ano, alta de 8,8%.