Com infra da Fibrasil, banda larga da Sky estreia no Sul

A Sky anunciou a ampliação do portfólio com a oferta de internet banda larga. O serviço conta com infraestrutura de fibra ótica da Fibrasil e terá início neste mês na região Sul.

A princípio, a banda larga da Sky está disponível nos municípios de Nova Petrópolis (RS), Garibaldi (RS) e Carlos Barbosa (RS). A empresa espera expandir a cobertura para outros 60 municípios, incluindo outras regiões, ainda em 2022.

Aos primeiros clientes, estão disponíveis dois planos: um deles de 200 Mbps, a R$ 89,90 por mês, e outro de 400 Mbps, a R$ 129,90 mensais. O valor já inclui os equipamentos e não há taxa de adesão nem fidelidade. Esses valores são promocionais por seis meses e depois aumentam para R$ 119,90 e R$ 169,90, respectivamente.

Fibrasil não será exclusiva

A Fibrasil está presente, atualmente, em 16 estados, incluindo mais de 250 municípios, concentrados principalmente no Sul e Sudeste. No entanto, de acordo com a Sky, o contrato com a empresa de rede neutra não é de exclusividade.

“A SKY está aberta para futuros fornecedores de rede neutra”, informou sua assessoria ao Tele.Síntese.

A empresa tem como meta atingir mais de 1 milhão de assinantes com o novo serviço de banda larga. Em nota divulgada à imprensa, o presidente da Sky Brasil, Raphael Denadai, comemorou o aprimoramento do portfólio.

“Esse movimento faz parte de nossa estratégia de investimento em inovação e tecnologia. Tomamos a decisão de entrar nesse mercado para agregar valor e benefício aos nossos clientes. Com a fibra ótica, as pessoas terão uma conexão mais segura e com alta velocidade”, afirmou Denadai.

A SKY é uma das maiores operadoras de TV paga via satélite do país e deve usar sua ampla base de clientes na oferta do produto. De acordo com mais recente levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em junho deste ano, a empresa somava 4,1 milhões de assinantes.

