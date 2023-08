Com IA em câmeras e imobilizador, FedEx reduz roubo de cargas

A FedEx está usando recursos de inteligência artificial (IA) para redução do roubo de cargas por meio da solução Anjos da Carga da startup T4S, empresa focada em inovações tecnológicas há seis anos no mercado. Nesse período, a primeira solução criada pela startup foi o imobilizador em fio, que bloqueia o caminhão em caso de roubo e está instalado em 30 mil veículos, contemplando 2000 clientes ativos pagantes. Outro produto criado é a Blindagem Elétrica, que superou a marca de instalação em 500 veículos há quatro anos e meio com 100% de efetividade na proteção das cargas.

Hoje, além da FedEx, a T4S possui em sua lista de clientes empresas como JSL e a P&G. “Após dois anos dedicados à pesquisa, desenvolvimentos e testes, iniciamos a operação dos Anjos da Carga em parceria com a FedEx. Na sequência, começamos um piloto com a Profarma no Rio de Janeiro e com a Forteseg no Interior de São Paulo. Durante o mês de lançamento, entregamos 50 equipamentos móveis do Anjos da Carga totalmente operacionais, os quais estão sendo utilizados conforme a agenda dos clientes”, informa Enrico Rebuzzi, fundador da T4S.

A solução é composta por câmeras 360 graus com transmissão on-line das imagens do veículo, integradas com o imobilizador T4S para disparar o bloqueio do caminhão e sirene local em caso de tentativa de assalto. As câmeras utilizam recursos de Inteligência artificial para detecção de armas, pessoas, movimento suspeito, imagens violadas e captura de placas, o que permite o sistema de alertas automáticos com recurso de imagem.

A Inteligência Artificial é dotada do Sistema Inteligente de Alertas com capacidade de detecção de armas, pessoas e leitura automática de placas de veículos. As imagens são transmitidas em tempo real para a plataforma digital desenvolvida pela T4S. Os usuários/clientes têm acesso ao software, que recebe, de forma continua, imagens e um conjunto de alertas para prevenção ao roubo de cargas. As imagens são armazenadas na nuvem e estão disponíveis “online” pelo período mínimo de uma semana. Nesse intervalo de tempo, o usuário, como a FedEx, pode fazer downloads do conteúdo desejado.

“A inteligência artificial é utilizada para análise de situações de risco, por meio das imagens captadas e para o aprendizado de máquina do Anjos da Carga. A transmissão das imagens é sempre em tempo real, permitindo o monitoramento pelo gestor de risco, mas sem dúvida nenhuma, o envio automático dos alertas gerados pela Inteligência Artificial é o grande destaque e diferencial da solução, uma vez que trazem ao profissional de GRIS uma situação de risco imediatamente, com alerta sonoro e visual e recurso de imagem, viabilizando, por exemplo, a imobilização imediata do veículo e o disparo de uma sirene local”, completa Rebuzzi.

O Anjo da Carga tem três funcionalidades principais: a capacidade de detecção de armas; reconhecimento facial; e leitura de placas automotivas no entorno do veículo protegido. O objetivo é prever, em tempo real, possíveis ameaças de crimes contra os caminhões e automóveis e também ajudar a socorrer pessoas em caso de algum acidente.

“Pela primeira vez estamos diante da possibilidade de proteger vidas, não só as dos motoristas e trabalhadores do transporte, como dos civis no entorno de um potencial evento criminoso, que deixa de ocorrer pela ação preditiva e persuasiva dos Anjos da Carga”, ressalta Rebuzzi.

Ele conta que o sistema já identificou algumas situações de potencial risco e afirma: “ O poder disruptivo que essa inovação traz aos gestores de risco, tem potencial para revolucionar o mercado de proteção, uma vez que provê alertas, até então inéditos, e impossíveis de serem identificados de maneira remota, automática e com pronta resposta de sirene e bloqueio veicular pré-programados. Muito mais do que apenas monitoramento, as informações e ações geradas de forma autônoma por meio do uso de inteligência artificial, elevam a proteção de vidas e cargas a um patamar nunca antes alcançado”.