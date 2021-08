Com franquias, Algar Telecom cresce no interior de SP

Operadora mineira chegou com seu modelo de franquia às cidades de Cravinhos, São Carlos e São José do Rio Preto

A Algar Telecom está expandindo seu programa de franquias com a chegada ao interior de São Paulo. Entre maio e julho, a companhia inaugurou operações nas cidades de Cravinhos, São Carlos e São José do Rio Preto. Nessas localidades, a Algar Telecom conta agora com toda a estrutura comercial e técnica dos franqueados.

Lançado em 2017, o programa Algar Franquias objetiva potencializar a estratégia de crescimento da companhia. Ele entrou em funcionamento em agosto de 2018, com a abertura da primeira franquia. Na fase inicial, 100% dos 10 clusters foram vendidos.

Hoje, mais de 80 localidades na área de concessão tem operações da Algar, que oferece a tecnologia de internet em fibra óptica. No total, são mais de 1.300 km de fibra óptica e mais 300 quilômetros em vias de implantação, substituindo as redes legadas.

Agora, a empresa segue para o planejamento de uma segunda fase, focada na expansão para outras localidades atendidas pelo backbone da Algar Telecom. Isso inclui o interior de São Paulo, região Centro-Oeste e Sul do país. Para isso, a companhia está apostando em internet de banda larga em fibra óptica com velocidades de 300 Mb, 600 Mb e 1 Giga bit.

No modelo de franquia da Algar, o franqueado faz a gestão de expansão de rede, equipe técnica, instalação e manutenção de serviços (fixo, internet, celular e TV). Ele também gerencia toda a experiência do cliente – desde o primeiro atendimento até o pós-venda. Já a Algar Telecom oferece suporte aos franqueados em todas as etapas, dos negócios à operação. (Com assessoria de imprensa)